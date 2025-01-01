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Хип-хоп классика
Киноафиша Хип-хоп классика

Хип-хоп классика

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Хип-Хоп Классика: Концерт в Дворце Молодежи

«Хип-Хоп Классика» — это уникальный российский проект, который переосмысляет знаковые хиты рэп-сцены в классическом исполнении. Музыка таких легендарных артистов, как Баста, Dr. Dre, Децл, Drake, Михей, 2Pac, Ю.Г., Snoop Dogg, Гуф, 50 Cent и многих других, прозвучит в интерпретации симфонического оркестра.

Эмоции и Ностальгия

С самого первого видеорелиза проект привлек внимание зрителей своей утонченной дерзостью. Взрослые, которые выросли на хип-хопе 2000-х, смогут заново пережить яркие эмоции от любимых треков в новом формате. Молодые фанаты рэпа и начинающие хип-хоп-музыканты увидят свой любимый жанр под другим углом, открывающим новые возможности.

Концерт 20 Сентября 2025

Не упустите возможность стать частью этого культурного эксперимента! 20 сентября 2025 года во Дворце Молодежи пройдет концерт, где прозвучат инструментальные версии хитов хип-хопа. Этот концертный зал на один вечер станет домом для всех поклонников рэп-сцены, открытых новым музыкальным опытам.

Программа Концерта

Оркестр подготовит большую программу, включающую самые популярные композиции проекта, а также новинки, которые удивят и обрадуют слушателей. Это будет вечер, полный музыки, эмоций и неожиданностей!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 20 сентября
Екатеринбургский дворец молодежи Екатеринбург, просп. Ленина, 1
19:00 от 1000 ₽

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