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Hillary Sargeant
Билеты от 2500₽
Киноафиша Hillary Sargeant

Hillary Sargeant

6+
Возраст 6+
Билеты от 2500₽

О концерте

Захватывающее шоу Хиллари Сарджент в Джем клаб

Приглашаем вас на незабываемое выступление Хиллари Сарджент — выдающейся соул и джаз певицы, родом из Тринидада и Тобаго. Ее электрическое представление сочетает в себе мировые хиты, авторские композиции и уникальные ритмы латино-американской и западноафриканской культур, создавая динамичное музыкальное досье, полное фанк-драйва и утонченной джазовой гармонии.

Творческий путь и достижения

Хиллари стала петь и выступать с раннего возраста. Восьмилетняя девочка начала сочинять свои песни и активно участвовать в конкурсах. В этом ей помогал ее дядя, известный музыкант Vin Cardinal, который перевез ее на Ближний Восток. Сейчас певица базируется в Израиле и радует слушателей во всем мире.

Ее музыкальные альбомы, среди которых три части «Trilogy of Fanga», которые были продюсированы известным Лорисом Холландом, получили признание как критиков, так и публики. Певица — обладательница премии Грэмми и работала с такими звездами, как Mariah Carey, Lauryn Hill и Jonathan Butler.

Уникальный стиль и выступления

Стиль Хиллари, названный «Fanga», что в переводе с языка мандинго означает «ароматная власть», представляет собой слияние культур Карибских островов, Африки и Ближнего Востока. Она постоянно путешествует по всему миру, участвовала в крупных фестивалях в США, Германии, Бельгии, Финляндии, Эстонии и Латвии.

Голос Хиллари сравнивают с такими легендами, как Curtis Mayfield, Sade, Nina Simone и Salif Keita. Американский джазовый саксофонист Рэнди Гилмор так охарактеризовал ее вокал: «Хиллари Сарджент — страстная, динамичная вокалистка, чей голос проникает в самое сердце». И действительно, ее выступления — это всегда волнующее и яркое событие, которое оставляет зрителей в полном восторге.

Купить билет на концерт Hillary Sargeant

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Октябрь
16 октября пятница
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 2500 ₽

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