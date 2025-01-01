HighTime Orchestra. Свидание в Париже

Уникальный концерт HighTime Orchestra в Сочи

Самый востребованный оркестр России, HighTime Orchestra, приглашает вас на незабываемую мультимедийную программу «Свидание в Париже при 1000 свечей». Это невероятное музыкальное путешествие перенесет вас в сердце французской столицы: на вершину Эйфелевой башни, в живописный Монмартр, в роскошный дворец Версаля и в уютный Булонский лес.

Концерт пройдет в Летнем театре парка им. Фрунзе, где вас ждет волшебная атмосфера, созданная 1000 свечами. Неповторимая программа включает любимые французские хиты всех стилей и эпох, исполняемые с чувством и мастерством. В этом романтическом вечере прозвучат шедевры из культовых фильмов и мюзиклов, а также произведения таких артистов, как Лара Фабиан, Шарль Азнавур, Джо Дассен и In-Grid.

Программа концерта

Шербургские зонтики – Жиро

Вальс под небом Парижа – Франсис Ле

Музыка из к/ф «Мужчина и женщина» – В. Косма

Игрушка, Jeanne et Lucas – Папаши Р. Коччанте

Notre dame de Paris Cathedral – Р. Коччанте

Notre dame de Paris – Belle – Ян Тьерсен

Вальс из к/ф «Амели», Jy Suis Jamais Alle – Шарль Азнавур

Вечная Любовь – Joe Dassin

Salut, Les Champs-Élysées – Francis Lai

Love story – Lara Fabian

Immortelle, Je t'aime – Stromae

Formidable – П. Карли

Pardonne Moi – Garou

Je suis le même – Indila

Derniere Danse – Desireless

Voyage Voyage – Earth, Wind & Fire

September из к/ф «1+1» – In-Grid

In Tango – Zaz

Je veux – Zaz

Художественный руководитель оркестра – Алексей Донской. Продолжительность концерта составляет 1 час 30 минут. Это мероприятие станет идеальным подарком для близких, знакомых, коллег и, конечно, для вас самих.

Не упустите возможность насладиться виртуозной игрой музыкантов, живыми эмоциями и гениальными импровизациями. HighTime Orchestra обещает море ярчайших впечатлений и незабываемые моменты!