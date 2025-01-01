HighTime Orchestra. Свидание в Париже

Самый востребованный оркестр России, HighTime Orchestra, приглашает вас на незабываемую мультимедийную программу «Свидание в Париже при 1000 свечей». Это невероятное музыкальное путешествие перенесет вас в сердце французской столицы: на вершину Эйфелевой башни, в живописный Монмартр, в роскошный дворец Версаля и в уютный Булонский лес.
Концерт пройдет в Летнем театре парка им. Фрунзе, где вас ждет волшебная атмосфера, созданная 1000 свечами. Неповторимая программа включает любимые французские хиты всех стилей и эпох, исполняемые с чувством и мастерством. В этом романтическом вечере прозвучат шедевры из культовых фильмов и мюзиклов, а также произведения таких артистов, как Лара Фабиан, Шарль Азнавур, Джо Дассен и In-Grid.
Художественный руководитель оркестра – Алексей Донской. Продолжительность концерта составляет 1 час 30 минут. Это мероприятие станет идеальным подарком для близких, знакомых, коллег и, конечно, для вас самих.
Не упустите возможность насладиться виртуозной игрой музыкантов, живыми эмоциями и гениальными импровизациями. HighTime Orchestra обещает море ярчайших впечатлений и незабываемые моменты!