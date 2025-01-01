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HighTime Orchestra. Свидание в Париже
Киноафиша HighTime Orchestra. Свидание в Париже

HighTime Orchestra. Свидание в Париже

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Уникальный концерт HighTime Orchestra в Сочи

Самый востребованный оркестр России, HighTime Orchestra, приглашает вас на незабываемую мультимедийную программу «Свидание в Париже при 1000 свечей». Это невероятное музыкальное путешествие перенесет вас в сердце французской столицы: на вершину Эйфелевой башни, в живописный Монмартр, в роскошный дворец Версаля и в уютный Булонский лес.

Концерт пройдет в Летнем театре парка им. Фрунзе, где вас ждет волшебная атмосфера, созданная 1000 свечами. Неповторимая программа включает любимые французские хиты всех стилей и эпох, исполняемые с чувством и мастерством. В этом романтическом вечере прозвучат шедевры из культовых фильмов и мюзиклов, а также произведения таких артистов, как Лара Фабиан, Шарль Азнавур, Джо Дассен и In-Grid.

Программа концерта

  • Шербургские зонтики – Жиро
  • Вальс под небом Парижа – Франсис Ле
  • Музыка из к/ф «Мужчина и женщина» – В. Косма
  • Игрушка, Jeanne et Lucas – Папаши Р. Коччанте
  • Notre dame de Paris Cathedral – Р. Коччанте
  • Notre dame de Paris – Belle – Ян Тьерсен
  • Вальс из к/ф «Амели», Jy Suis Jamais Alle – Шарль Азнавур
  • Вечная Любовь – Joe Dassin
  • Salut, Les Champs-Élysées – Francis Lai
  • Love story – Lara Fabian
  • Immortelle, Je t'aime – Stromae
  • Formidable – П. Карли
  • Pardonne Moi – Garou
  • Je suis le même – Indila
  • Derniere Danse – Desireless
  • Voyage Voyage – Earth, Wind & Fire
  • September из к/ф «1+1» – In-Grid
  • In Tango – Zaz
  • Je veux – Zaz

Художественный руководитель оркестра – Алексей Донской. Продолжительность концерта составляет 1 час 30 минут. Это мероприятие станет идеальным подарком для близких, знакомых, коллег и, конечно, для вас самих.

Не упустите возможность насладиться виртуозной игрой музыкантов, живыми эмоциями и гениальными импровизациями. HighTime Orchestra обещает море ярчайших впечатлений и незабываемые моменты!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 26 июля
Летний театр Сочи, Черноморская, 11
21:00 от 2200 ₽

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