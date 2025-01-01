HighTime Orchestra. Симфония Гарри Поттер

Волшебство приходит в Сочи: вечер чудес в «Летнем» театре

26 июля 2025 года в 18:00 в «Летнем» театре парка им. Фрунзе состоится сказочное музыкальное шоу «Симфония Гарри Поттер». Это уникальное событие перенесет вас в волшебный мир культового фэнтези, где вас ждет магия и музыка!

Звучание волшебства

На сцене выступит один из самых популярных оркестров России – HighTime Orchestra. Они исполнят мощные симфонические композиции из фильмов о юном маге, таких как «Гарри Поттер и философский камень», «Гарри Поттер и узник Азкабана», «Гарри Поттер и Тайная комната» и многих других.

Музыка, которая оживает

Вы услышите оскароносные мелодии композитора Джона Уильямса, которые будут сопровождаться зрелищным видеорядом на большом экране. Это создаст атмосферу, полную чудес и невероятных приключений, так что вы сможете вновь встретиться с любимыми героями.

Для всей семьи

«Симфония Гарри Поттер» – это захватывающее музыкальное путешествие, которое станет отличным вариантом для семейного отдыха. Не упустите возможность окунуться в мир волшебства и музыки!

Приглашаем вас на это незабываемое событие!