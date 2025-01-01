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HighTime Orchestra. Симфония Гарри Поттер
Киноафиша HighTime Orchestra. Симфония Гарри Поттер

HighTime Orchestra. Симфония Гарри Поттер

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Волшебство приходит в Сочи: вечер чудес в «Летнем» театре

26 июля 2025 года в 18:00 в «Летнем» театре парка им. Фрунзе состоится сказочное музыкальное шоу «Симфония Гарри Поттер». Это уникальное событие перенесет вас в волшебный мир культового фэнтези, где вас ждет магия и музыка!

Звучание волшебства

На сцене выступит один из самых популярных оркестров России – HighTime Orchestra. Они исполнят мощные симфонические композиции из фильмов о юном маге, таких как «Гарри Поттер и философский камень», «Гарри Поттер и узник Азкабана», «Гарри Поттер и Тайная комната» и многих других.

Музыка, которая оживает

Вы услышите оскароносные мелодии композитора Джона Уильямса, которые будут сопровождаться зрелищным видеорядом на большом экране. Это создаст атмосферу, полную чудес и невероятных приключений, так что вы сможете вновь встретиться с любимыми героями.

Для всей семьи

«Симфония Гарри Поттер» – это захватывающее музыкальное путешествие, которое станет отличным вариантом для семейного отдыха. Не упустите возможность окунуться в мир волшебства и музыки!

Приглашаем вас на это незабываемое событие!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 26 июля
Летний театр Сочи, Черноморская, 11
18:00 от 1600 ₽

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