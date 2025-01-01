Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Хибла Герзмава (сопрано)
Билеты от 2000₽
Киноафиша Хибла Герзмава (сопрано)

Хибла Герзмава (сопрано)

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Концерт Хиблы Герзмава на сцене Большого зала Московской Консерватории

28 мая на легендарной сцене Большого зала Московской консерватории выступит мировая оперная звезда, народная артистка России Хибла Герзмава. Признанная оперная дива вновь порадует слушателей своим неповторимым тембром, образцовой техникой и выдающейся актерской игрой.

Участники концерта

В концерте также примут участие восходящие звезды оперной сцены: лауреаты Второго международного конкурса вокалистов и концертмейстеров. Среди них сопрано Элен Егиазарян (Армения) и баритон Анхбаяр Энхболд (Монголия). В сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра артисты исполнят арии и романсы как русских, так и зарубежных композиторов.

Маэстро под дирижерским пультом

За дирижерский пульт в этот вечер встанет Антон Гришанин, дирижер Большого театра России и заслуженный артист РФ. Его опыт и мастерство обещают сделать концерт незабываемым.

О Хибле Герзмаве

Хибла Герзмава — настоящая примадонна оперной сцены, яркая и стильная певица, которая одинаково убедительно звучит как в классических ариях, так и в джазовых импровизациях. Она известна своим требовательным подходом ко всему: от вокала и драматургии до внешнего облика.

Лауреат множества премий, Хибла стала единственной за всю историю обладательницей Гран-при Международного конкурса имени П. И. Чайковского среди вокалистов в 1994 году. Сегодня она не только харизматичная певица, любимая во всем мире, но и доцент кафедры сольного пения Московской консерватории. Кроме того, Хибла является основателем и руководителем Музыкального фестиваля «Хибла Герзмава приглашает…», президентом Национальной оперной премии «Онегин», создателем Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров, а также наставником телевизионного шоу «Голос».

Не упустите возможность стать частью этого грандиозного события и насладиться искусством выдающихся исполнителей!

Исполнители
Хибла Герзмава
Хибла Герзмава

Купить билет на концерт Хибла Герзмава (сопрано)

Помощь с билетами
Ноябрь
17 ноября понедельник
19:00
Большой зал Консерватории Москва, Б.Никитская, 13/6
от 2000 ₽

Фотографии

Хибла Герзмава (сопрано)

В ближайшие дни

Валентин Малинин
6+
Классическая музыка
Валентин Малинин
15 октября в 19:00 Соборная палата
от 800 ₽
Джемы в Джеме
6+
Джаз
Джемы в Джеме
24 ноября в 20:00 Jam Club
от 500 ₽
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
18+
Юмор Джаз
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
20 декабря в 22:00 StandUp & Action
от 890 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше