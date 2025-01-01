Хибла Герзмава (сопрано)

28 мая на легендарной сцене Большого зала Московской консерватории выступит мировая оперная звезда, народная артистка России Хибла Герзмава. Признанная оперная дива вновь порадует слушателей своим неповторимым тембром, образцовой техникой и выдающейся актерской игрой.
В концерте также примут участие восходящие звезды оперной сцены: лауреаты Второго международного конкурса вокалистов и концертмейстеров. Среди них сопрано Элен Егиазарян (Армения) и баритон Анхбаяр Энхболд (Монголия). В сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра артисты исполнят арии и романсы как русских, так и зарубежных композиторов.
За дирижерский пульт в этот вечер встанет Антон Гришанин, дирижер Большого театра России и заслуженный артист РФ. Его опыт и мастерство обещают сделать концерт незабываемым.
Хибла Герзмава — настоящая примадонна оперной сцены, яркая и стильная певица, которая одинаково убедительно звучит как в классических ариях, так и в джазовых импровизациях. Она известна своим требовательным подходом ко всему: от вокала и драматургии до внешнего облика.
Лауреат множества премий, Хибла стала единственной за всю историю обладательницей Гран-при Международного конкурса имени П. И. Чайковского среди вокалистов в 1994 году. Сегодня она не только харизматичная певица, любимая во всем мире, но и доцент кафедры сольного пения Московской консерватории. Кроме того, Хибла является основателем и руководителем Музыкального фестиваля «Хибла Герзмава приглашает…», президентом Национальной оперной премии «Онегин», создателем Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров, а также наставником телевизионного шоу «Голос».
Не упустите возможность стать частью этого грандиозного события и насладиться искусством выдающихся исполнителей!