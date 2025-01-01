Хибла Герзмава. Романсы русских композиторов

Хибла Герзмава и Екатерина Ганелина: музыка и магия вокала

В этом уникальном концерте примадонна российской оперной сцены Хибла Герзмава представит сольную программу в дуэте с пианисткой Екатериной Ганелиной. Хибла Герзмава, с её ярким и эмоциональным сопрано, известна своей универсальностью, и она одинаково успешно исполняет классические арии, джазовые импровизации и старинные романсы. Певица, удостоенная множества престижных премий, в том числе Гран-при Международного конкурса имени Чайковского, имеет уникальный голос и феноменальный артистический темперамент, которые обеспечивают успех каждому её выступлению.

Мастера бельканто и драматического сопрано

Среди наиболее сложных и впечатляющих достижений Хиблы Герзмава можно отметить её работы в жанре бельканто, а также её недавнее расширение репертуара драматическими партиями. Этот концерт — не только дань её выдающемуся мастерству, но и возможность для зрителей услышать её великолепное исполнение в дуэте с одной из лучших пианисток современности, Екатериной Ганелиной.

Звезда мировой оперы

Хибле Герзмава аплодируют на самых престижных сценах мира — в Ковент-Гардене, Метрополитен-опере в Нью-Йорке и Венской опере. В каждом её выступлении сочетаются высочайшая музыкальная культура и неподражаемая артистичность, которые создают настоящую магию на сцене. В программе возможны изменения.

Продолжительность мероприятия: 2 отделения по 40 минут.