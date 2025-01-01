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Хибла Герзмава. Летний Юбилейный Концерт на Бис 55! Программа Джаз
Билеты от 0₽
Киноафиша Хибла Герзмава. Летний Юбилейный Концерт на Бис 55! Программа Джаз

Хибла Герзмава. Летний Юбилейный Концерт на Бис 55! Программа Джаз

6+
Возраст 6+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Юбилейные концерты Хиблы Герзмавы в Зеленом театре ВДНХ

Блистательная Хибла Герзмава готовит два незабываемых юбилейных концерта в Зеленом театре ВДНХ, посвященных ее 55-летию! Эти музыкальные события пройдут 18 и 24 июля 2025 года и обещают стать настоящим праздником для всех ценителей искусства.

Классика под открытым небом

18 июля в 20:00 состоится концерт, посвященный классической музыке. Хибла Герзмава выступит с большим симфоническим оркестром, исполняя известные арии из опер великих русских и зарубежных композиторов. Уникальная акустика Зеленого театра создаст атмосферу, в которой каждый звук будет звучать особенно красиво. Зрители смогут насладиться великолепием оперного искусства в исполнении одной из самых ярких звезд мировой сцены.

Джазовый вечер

24 июля в 20:00 Хибла порадует своих поклонников джазовым вечером в сопровождении джаз-бэнда Сергея Макеева. Этот вечер станет настоящим праздником для любителей джаза, где классические мелодии будут переплетаться с современными ритмами. Хибла продемонстрирует свою универсальность как артистки, исполняя известные джазовые стандарты и оригинальные композиции.

Среди музыкальных произведений прозвучат такие хиты, как «Fly Me to the Moon», «Bésame mucho», «Smile» и другие эвергрины. В программе также будут кроссоверы классических арий, включая арии Лауретты из оперы «Джанни Скикки» Пуччини и арии Джудитты из оперетты Франца Легара. Кроме того, зрителей ждут известные отечественные шлягеры, такие как «Я шагаю по Москве», «Ветер перемен» и, конечно, «Подмосковные вечера».

О Хибле Герзмаве

Хибла Герзмава — народная артистка России и Республики Абхазия, лауреат международных конкурсов и обладательница Национальной театральной премии «Золотая маска». Она активно выступает на главных мировых оперных сценах, сотрудничая с прославленными дирижерами и ведущими оркестрами. В этом году мы отмечаем ее 55-летие, и эти концерты станут ярким событием в ее творческой биографии.

Информация о событиях

  • 18 июля 2025, начало в 20:00 - Классический концерт с симфоническим оркестром
  • 24 июля 2025, начало в 20:00 - Джазовый концерт в сопровождении джаз-бэнда Сергея Макеева

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника в одном из самых живописных мест столицы!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 июля
Зеленый театр ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 545, ВДНХ
20:00

Фотографии

Хибла Герзмава. Летний Юбилейный Концерт на Бис 55! Программа Джаз

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