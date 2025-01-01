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Билеты
Хибла Герзмава и Джаз-бэнд Сергея Макеева
Билеты от 1700₽
Киноафиша Хибла Герзмава и Джаз-бэнд Сергея Макеева

Хибла Герзмава и Джаз-бэнд Сергея Макеева

6+
Возраст 6+
Билеты от 1700₽

О концерте/спектакле

Хибла Герзмава и джаз-бэнд: музыкальный вечер, который нельзя пропустить

В рамках серии «Хиты сезона 2024-2025» на сцену выйдет блистательная Хибла Герзмава, сопрано, чьи джазовые выступления завоевали сердца зрителей не менее, чем её оперные партии. В сопровождении джаз-бэнда под управлением Сергея Макеева она исполнит популярные джазовые стандарты, любимые песни и классические произведения в джазовой обработке.

Программа вечера

В этот вечер зрителей ожидают такие хиты, как:

  • «Fly Me to the Moon»
  • «Bésame mucho»
  • «Я шагаю по Москве»
  • «Ветер перемен»
  • Песня Сольвейг из музыки Грига к драме Ибсена «Пер Гюнт»

Звезды на сцене

Кроме Хиблы Герзмава, на сцене выступят ведущие джазовые музыканты России:

  • Сергей Макеев – клавишные
  • Денис Прушинский – тенор-саксофон, флейта
  • Александр Дитковский – труба, флюгельгорн
  • Валерий Черноок – ударные
  • и другие талантливые музыканты.

О Хибле Герзмава

Хибла Герзмава – народная артистка России и Республики Абхазия, лауреат международных конкурсов и обладательница Национальной театральной премии «Золотая маска». Она также является лауреатом Государственной премии Российской Федерации за вклад в развитие мирового и отечественного оперного искусства. Певица выступает на главных мировых оперных сценах и сотрудничает с известными дирижерами и российскими оркестрами.

Особые условия

Обратите внимание, что в программе возможны изменения. Не упустите шанс насладиться великолепным музыкальным вечером с Хиблой Герзмава и джазовым ансамблем!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 ноября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
19:00 от 1700 ₽

Фотографии

Хибла Герзмава и Джаз-бэнд Сергея Макеева

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