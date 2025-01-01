Хибла Герзмава и Джаз-бэнд Сергея Макеева

В рамках серии «Хиты сезона 2024-2025» на сцену выйдет блистательная Хибла Герзмава, сопрано, чьи джазовые выступления завоевали сердца зрителей не менее, чем её оперные партии. В сопровождении джаз-бэнда под управлением Сергея Макеева она исполнит популярные джазовые стандарты, любимые песни и классические произведения в джазовой обработке.
В этот вечер зрителей ожидают такие хиты, как:
Кроме Хиблы Герзмава, на сцене выступят ведущие джазовые музыканты России:
Хибла Герзмава – народная артистка России и Республики Абхазия, лауреат международных конкурсов и обладательница Национальной театральной премии «Золотая маска». Она также является лауреатом Государственной премии Российской Федерации за вклад в развитие мирового и отечественного оперного искусства. Певица выступает на главных мировых оперных сценах и сотрудничает с известными дирижерами и российскими оркестрами.
Обратите внимание, что в программе возможны изменения. Не упустите шанс насладиться великолепным музыкальным вечером с Хиблой Герзмава и джазовым ансамблем!