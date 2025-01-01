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Хибла Герзмава и джаз-бэнд Сергея Макеева
Киноафиша Хибла Герзмава и джаз-бэнд Сергея Макеева

Хибла Герзмава и джаз-бэнд Сергея Макеева

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Юбилейный концерт Хиблы Герзмавы в Екатеринбурге

25 ноября 2025 года на большой сцене МТС Live Холл Екатеринбург состоится долгожданный юбилейный концерт Народной артистки России Хиблы Герзмавы. Концерт пройдет в рамках цикла юбилейных мероприятий «Хибла Герзмава – 55!» и будет сопровождаться джаз-бэндом под управлением Сергея Макеева.

Специальная джазовая программа

Звезда мировой сцены Хибла Герзмава представит уникальную джазовую программу, которая включает как популярные джазовые стандарты, так и классические произведения в джазовой обработке. В этот вечер прозвучат такие известные композиции, как:

  • «Fly Me to the Moon»
  • «Bésame mucho»
  • «Smile»

Кроме того, зрители смогут насладиться кроссоверами классических арий, среди которых:

  • Ария Лауретты из «Джанни Скикки» Пуччини
  • Ария Джудитты из оперетты Франца Легара
  • Песенка Сольвейг из оперы «Пер Гюнт» Эдварда Грига

Русские шлягеры и джазовые музыканты

В программе также будут представлены нестареющие русские хиты, такие как:

  • «Я шагаю по Москве»
  • «Ветер перемен»
  • «Дороги любви»
  • «Весна идет»
  • «Подмосковные вечера»

С Хиблой Герзмавой на сцене выступят ведущие джазовые музыканты России, включая:

  • Сергей Макеев (клавишные)
  • Александр Дитковский (труба, флюгельгорн)
  • Дмитрий Ирьянов (альт-саксофон)
  • Евгений Волошин (тенор-саксофон)
  • Валерий Черноок (ударные)

О Хибле Герзмаве

Хибла Герзмава – народная артистка России и Республики Абхазия, лауреат международных конкурсов и обладательница Национальной театральной премии «Золотая маска». Она является солисткой Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, а также основателем международного конкурса вокалистов и концертмейстеров.

Певица выступает на главных мировых оперных сценах и сотрудничает с известными дирижерами, солистами и ведущими оркестрами. Влюбленная в джаз, Хибла продолжает свой творческий поиск в этом жанре.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника! Билеты уже в продаже.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 25 ноября
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
20:00 от 2500 ₽

Фотографии

Хибла Герзмава и джаз-бэнд Сергея Макеева

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