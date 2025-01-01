Хибла Герзмава и джаз-бэнд Сергея Макеева

25 ноября 2025 года на большой сцене МТС Live Холл Екатеринбург состоится долгожданный юбилейный концерт Народной артистки России Хиблы Герзмавы. Концерт пройдет в рамках цикла юбилейных мероприятий «Хибла Герзмава – 55!» и будет сопровождаться джаз-бэндом под управлением Сергея Макеева.
Звезда мировой сцены Хибла Герзмава представит уникальную джазовую программу, которая включает как популярные джазовые стандарты, так и классические произведения в джазовой обработке. В этот вечер прозвучат такие известные композиции, как:
Кроме того, зрители смогут насладиться кроссоверами классических арий, среди которых:
В программе также будут представлены нестареющие русские хиты, такие как:
С Хиблой Герзмавой на сцене выступят ведущие джазовые музыканты России, включая:
Хибла Герзмава – народная артистка России и Республики Абхазия, лауреат международных конкурсов и обладательница Национальной театральной премии «Золотая маска». Она является солисткой Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, а также основателем международного конкурса вокалистов и концертмейстеров.
Певица выступает на главных мировых оперных сценах и сотрудничает с известными дирижерами, солистами и ведущими оркестрами. Влюбленная в джаз, Хибла продолжает свой творческий поиск в этом жанре.
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