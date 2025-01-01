Хибла Герзмава и джаз-бэнд Сергея Макеева

Юбилейный концерт Хиблы Герзмавы в Екатеринбурге

25 ноября 2025 года на большой сцене МТС Live Холл Екатеринбург состоится долгожданный юбилейный концерт Народной артистки России Хиблы Герзмавы. Концерт пройдет в рамках цикла юбилейных мероприятий «Хибла Герзмава – 55!» и будет сопровождаться джаз-бэндом под управлением Сергея Макеева.

Специальная джазовая программа

Звезда мировой сцены Хибла Герзмава представит уникальную джазовую программу, которая включает как популярные джазовые стандарты, так и классические произведения в джазовой обработке. В этот вечер прозвучат такие известные композиции, как:

«Fly Me to the Moon»

«Bésame mucho»

«Smile»

Кроме того, зрители смогут насладиться кроссоверами классических арий, среди которых:

Ария Лауретты из «Джанни Скикки» Пуччини

Ария Джудитты из оперетты Франца Легара

Песенка Сольвейг из оперы «Пер Гюнт» Эдварда Грига

Русские шлягеры и джазовые музыканты

В программе также будут представлены нестареющие русские хиты, такие как:

«Я шагаю по Москве»

«Ветер перемен»

«Дороги любви»

«Весна идет»

«Подмосковные вечера»

С Хиблой Герзмавой на сцене выступят ведущие джазовые музыканты России, включая:

Сергей Макеев (клавишные)

Александр Дитковский (труба, флюгельгорн)

Дмитрий Ирьянов (альт-саксофон)

Евгений Волошин (тенор-саксофон)

Валерий Черноок (ударные)

О Хибле Герзмаве

Хибла Герзмава – народная артистка России и Республики Абхазия, лауреат международных конкурсов и обладательница Национальной театральной премии «Золотая маска». Она является солисткой Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, а также основателем международного конкурса вокалистов и концертмейстеров.

Певица выступает на главных мировых оперных сценах и сотрудничает с известными дирижерами, солистами и ведущими оркестрами. Влюбленная в джаз, Хибла продолжает свой творческий поиск в этом жанре.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника! Билеты уже в продаже.