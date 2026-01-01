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Хибла Герзмава. Джазовый концерт
Билеты от 1700₽
Киноафиша Хибла Герзмава. Джазовый концерт

Хибла Герзмава. Джазовый концерт

6+
Возраст 6+
Билеты от 1700₽

О концерте

Концерт Хиблы Герзмавы в Доме музыки

В Доме музыки состоится джазовый концерт певицы Хиблы Герзмава. В сопровождении джаз-бэнда под управлением Сергея Макеева она исполнит джазовые стандарты, любимые песни и классические произведения в джазовой обработке. Репертуар артистки демонстрирует её вокальные и артистические возможности, а прочтение джазовых композиций отличается свежестью и элегантностью.

Знакомьтесь с Хиблой Герзмавой

Хибла Герзмава — народная артистка России и Республики Абхазия, лауреат международных конкурсов и премий, солистка Музыкального театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. Её джазовые выступления полюбились публике не менее, чем оперные спектакли с её участием.

Об артистке и её творчестве

Репертуар выдающейся певицы поражает широтой и разнообразием. Влюбленная в джаз, Хибла Герзмава каждый раз покоряет зрителей свежестью и элегантностью прочтения джазовых композиций. Она выступает на главных мировых оперных сценах и сотрудничает с прославленными дирижерами, солистами и ведущими российскими оркестрами.

Что ждет зрителей на концерте

Концерт обещает понравиться любителям джаза и оперного искусства, ценящим высокое мастерство исполнения. Не упустите возможность насладиться уникальным стилем и талантом Хиблы Герзмавой, которая продолжает удивлять и вдохновлять своих поклонников.

Исполнители
Хибла Герзмава
Хибла Герзмава

Купить билет на концерт Хибла Герзмава. Джазовый концерт

Помощь с билетами
Ноябрь
11 ноября среда
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 1700 ₽

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