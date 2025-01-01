Хибла Герзмава, Денис Мацуев, Государственный симфонический оркестр Челябинской области

Приглашаем вас на уникальный концерт в известном концертном зале Зарядье. Зрителей ожидает яркое музыкальное событие, в котором примут участие выдающиеся артисты.
В сопровождении Государственного симфонического оркестра Челябинской области выступят:
Симфонический оркестр Челябинской области будет вести Художественный руководитель и главный дирижёр Алексей Рубин. Под его руководством зрители смогут насладиться завораживающим звучанием знаменитых произведений.
Концерт состоится в одном из самых современных концертных залов столицы, что обеспечивает не только отличное звучание, но и незабываемую атмосферу.
Не упустите возможность насладиться высоким искусством исполнения и погрузиться в мир музыкальных эмоций!