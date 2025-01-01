Хибла Герзмава, Денис Мацуев, Государственный симфонический оркестр Челябинской области

Торжественный концерт в Зарядье

Приглашаем вас на уникальный концерт в известном концертном зале Зарядье. Зрителей ожидает яркое музыкальное событие, в котором примут участие выдающиеся артисты.

Звезды на сцене

В сопровождении Государственного симфонического оркестра Челябинской области выступят:

Хибла Герзмава — талантливая сопрано, чье великолепие и эмоции завораживают публику;

Денис Мацуев — виртуозный пианист, отмеченный множеством наград и признанный в мире классической музыки.

Оркестр под управлением мастера

Симфонический оркестр Челябинской области будет вести Художественный руководитель и главный дирижёр Алексей Рубин. Под его руководством зрители смогут насладиться завораживающим звучанием знаменитых произведений.

Зарядье — идеальная площадка

Концерт состоится в одном из самых современных концертных залов столицы, что обеспечивает не только отличное звучание, но и незабываемую атмосферу.

Не упустите возможность насладиться высоким искусством исполнения и погрузиться в мир музыкальных эмоций!