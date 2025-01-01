Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Хибла Герзмава, Денис Мацуев, Государственный симфонический оркестр Челябинской области
Билеты от 8000₽
Киноафиша Хибла Герзмава, Денис Мацуев, Государственный симфонический оркестр Челябинской области

Хибла Герзмава, Денис Мацуев, Государственный симфонический оркестр Челябинской области

6+
Возраст 6+
Билеты от 8000₽

О концерте

Торжественный концерт в Зарядье

Приглашаем вас на уникальный концерт в известном концертном зале Зарядье. Зрителей ожидает яркое музыкальное событие, в котором примут участие выдающиеся артисты.

Звезды на сцене

В сопровождении Государственного симфонического оркестра Челябинской области выступят:

  • Хибла Герзмава — талантливая сопрано, чье великолепие и эмоции завораживают публику;
  • Денис Мацуев — виртуозный пианист, отмеченный множеством наград и признанный в мире классической музыки.

Оркестр под управлением мастера

Симфонический оркестр Челябинской области будет вести Художественный руководитель и главный дирижёр Алексей Рубин. Под его руководством зрители смогут насладиться завораживающим звучанием знаменитых произведений.

Зарядье — идеальная площадка

Концерт состоится в одном из самых современных концертных залов столицы, что обеспечивает не только отличное звучание, но и незабываемую атмосферу.

Не упустите возможность насладиться высоким искусством исполнения и погрузиться в мир музыкальных эмоций!

Исполнители
Хибла Герзмава
Хибла Герзмава
Денис Мацуев
Денис Мацуев

Купить билет на концерт Хибла Герзмава, Денис Мацуев, Государственный симфонический оркестр Челябинской области

Помощь с билетами
Январь
23 января пятница
19:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 8000 ₽

Фотографии

Хибла Герзмава, Денис Мацуев, Государственный симфонический оркестр Челябинской области Хибла Герзмава, Денис Мацуев, Государственный симфонический оркестр Челябинской области Хибла Герзмава, Денис Мацуев, Государственный симфонический оркестр Челябинской области

В ближайшие дни

Большой чёрный стендап концерт
18+
Юмор
Большой чёрный стендап концерт
6 января в 22:00 Standup Café
от 900 ₽
Romantic Jazz
6+
Джаз
Romantic Jazz
4 января в 20:30 Jam Club
от 1500 ₽
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
18+
Юмор Джаз
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
16 декабря в 20:30 Сергеич
от 890 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше