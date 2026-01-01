Хибла Герзмава — Большой Летний Концерт! Программа «Классика» — В сопровождении Симфонического оркестра «Академия Русской Музыки» Ивана Никифорчина!

Музыкальный вечер с Хиблой Герзмавой в Зеленом театре ВДНХ

Звезда мировой оперной сцены Хибла Герзмава (сопрано) выступит с уникальным концертом «Джаз и Классика» в уютной атмосфере московского лета. В этот вечер, 25 июля, оперная дива представит новую классическую программу в сопровождении симфонического оркестра «Академия русской музыки» под руководством лауреата премии Президента РФ Ивана Никифорчина.

Программа вечера

На летней сцене Зеленого театра, окруженного живописным ландшафтом, прозвучат шедевры всемирно известного оперного репертуара. Хибла Герзмава исполнит произведения из опер таких мастеров, как Винченцо Беллини, Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Франческо Чилеа и П.И. Чайковский. Это событие обещает стать настоящим музыкальным праздником для всех ценителей оперного искусства.

Атмосфера и место

Выступление в уютном амфитеатре ВДНХ станет уникальным опытом, где яркий вокал и талант певицы создадут атмосферу неподдельных эмоций. Зрители смогут насладиться миром красоты, искусства и гармонии, погружаясь в звучание великолепной музыки на фоне зелени и цветов.

О Хибле Герзмавой

Хибла Герзмава — народная артистка России и Республики Абхазия, обладательница множества наград и премий, среди которых Национальная театральная премия «Золотая маска» и Государственная премия Российской Федерации. Она выступает на главных мировых оперных сценах и сотрудничает с известными дирижерами и оркестрами. Концерты на сцене музыкального оазиса ВДНХ дают зрителям возможность оценить высокое мастерство и неподражаемый стиль оперной драмы.

Практическая информация

Не пропустите этот незабываемый концерт в Зеленом театре ВДНХ. Начало в 20:00. Адрес: Москва, проспект Мира, 119, стр. 545, станция метро ВДНХ.