Хибла Герзмава — Большой Летний Концерт! Программа «Джаз» — В сопровождении Большого Джазового Оркестра Петра Востокова!

Уникальные концерты Хиблы Герзмава в Москве

Звезда мировой оперной сцены, народная артистка России Хибла Герзмава, приглашает вас на два незабываемых концерта «Джаз и Классика» в уютной атмосфере Зеленого театра ВДНХ. Это событие состоится в теплый московский вечер, предоставляя возможность насладиться уникальной музыкальной программой.

Новая программа с Большим джазовым оркестром

В вечер, который обещает стать настоящим праздником музыки, Хибла презентует новую программу вместе с Большим джазовым оркестром Петра Востокова. В репертуаре концерта - советские шлягеры в авторских джазовых аранжировках, а также композиции из культовых кинофильмов на музыку таких композиторов, как:

Исаак Дунаевский

Юрий Милютин

Александра Пахмутова

Андрей Петров

Кроме того, зрителей ждут фрагменты из мюзиклов, джазовые произведения Александра Цфасмана и Эдди Рознера, а также песни на музыку Арно Бабаджаняна, Вано Мурадели, Александра Колкера и Андрея Эшпая.

Хибла Герзмава – икона джазовой сцены

Хибла Герзмава известна своим стремлением исследовать различные музыкальные жанры. В её активе - успешные концертные программы совместно с известными музыкантами, такими как Сергей Макеев, Игорь Бутман и Олег Аккуратов. Их выступления привлекают большое количество поклонников, оставляя незабываемые впечатления.

Музыкальный оазис в сердце Москвы

Летние концерты оперной дивы в музыкальном оазисе ВДНХ, среди зелени и цветов, обещают стать насыщенным событием. Это возможность не только насладиться высоким уровнем мастерства и неподражаемым стилем Хиблы Герзмава, но и провести вечер под открытым небом в компании великолепной музыки.

Дополнительная информация

Концерт пройдет 23 июля 2026 года. Начало в 20:00. Место проведения: Зеленый театр ВДНХ, Москва, проспект Мира, 119, стр. 545, м. ВДНХ, Ботанический сад.

