Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Хибла Герзмава — Большой Летний Концерт! Программа «Джаз» — В сопровождении Большого Джазового Оркестра Петра Востокова!
Билеты от 2300₽
Киноафиша Хибла Герзмава — Большой Летний Концерт! Программа «Джаз» — В сопровождении Большого Джазового Оркестра Петра Востокова!

Хибла Герзмава — Большой Летний Концерт! Программа «Джаз» — В сопровождении Большого Джазового Оркестра Петра Востокова!

6+
Возраст 6+
Билеты от 2300₽

О концерте

Уникальные концерты Хиблы Герзмава в Москве

Звезда мировой оперной сцены, народная артистка России Хибла Герзмава, приглашает вас на два незабываемых концерта «Джаз и Классика» в уютной атмосфере Зеленого театра ВДНХ. Это событие состоится в теплый московский вечер, предоставляя возможность насладиться уникальной музыкальной программой.

Новая программа с Большим джазовым оркестром

В вечер, который обещает стать настоящим праздником музыки, Хибла презентует новую программу вместе с Большим джазовым оркестром Петра Востокова. В репертуаре концерта - советские шлягеры в авторских джазовых аранжировках, а также композиции из культовых кинофильмов на музыку таких композиторов, как:

  • Исаак Дунаевский
  • Юрий Милютин
  • Александра Пахмутова
  • Андрей Петров

Кроме того, зрителей ждут фрагменты из мюзиклов, джазовые произведения Александра Цфасмана и Эдди Рознера, а также песни на музыку Арно Бабаджаняна, Вано Мурадели, Александра Колкера и Андрея Эшпая.

Хибла Герзмава – икона джазовой сцены

Хибла Герзмава известна своим стремлением исследовать различные музыкальные жанры. В её активе - успешные концертные программы совместно с известными музыкантами, такими как Сергей Макеев, Игорь Бутман и Олег Аккуратов. Их выступления привлекают большое количество поклонников, оставляя незабываемые впечатления.

Музыкальный оазис в сердце Москвы

Летние концерты оперной дивы в музыкальном оазисе ВДНХ, среди зелени и цветов, обещают стать насыщенным событием. Это возможность не только насладиться высоким уровнем мастерства и неподражаемым стилем Хиблы Герзмава, но и провести вечер под открытым небом в компании великолепной музыки.

Дополнительная информация

Концерт пройдет 23 июля 2026 года. Начало в 20:00. Место проведения: Зеленый театр ВДНХ, Москва, проспект Мира, 119, стр. 545, м. ВДНХ, Ботанический сад.

Приходите и станьте частью этого музыкального события! Не упустите шанс насладиться талантом выдающейся исполнительницы.

Исполнители
Хибла Герзмава
Хибла Герзмава

Купить билет на концерт Хибла Герзмава — Большой Летний Концерт! Программа «Джаз» — В сопровождении Большого Джазового Оркестра Петра Востокова!

Помощь с билетами
Июль
23 июля четверг
20:00
Зеленый театр ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 545, ВДНХ
от 2300 ₽

Фотографии

Хибла Герзмава — Большой Летний Концерт! Программа «Джаз» — В сопровождении Большого Джазового Оркестра Петра Востокова!

В ближайшие дни

Взрослый стендап
18+
Юмор

Взрослый стендап

29 мая в 19:30 Бар «Евгенич»
от 1390 ₽
Чёрный Stand Up ТОПовых комиков Спб и Мск
18+
Юмор

Чёрный Stand Up ТОПовых комиков Спб и Мск

1 июня в 21:30 Standup Café
от 750 ₽
Семьсот семь
12+
Хип-хоп

Семьсот семь

27 июня в 20:00 Pravda
от 999 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше