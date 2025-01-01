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Хетаг Колиев
Киноафиша Хетаг Колиев

Хетаг Колиев

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Стендап-концерт Хетага Колиева: честная комедия с южным характером

Приглашаем вас на уникальный стендап-концерт Хетага Колиева — экс-редактора и автора шоу «Stand Up» на ТНТ, а также креативного продюсера проекта «Стендап Андеграунд» на СТС. Хетаг известен своим искренним, принципиальным и глубоким юмором, за которым стоит сильная личность и мастерство жанра.

Что вас ждет?

«Меня зовут Хетаг Колиев, я муж, отец и стендап-комик. Приглашаю вас посмеяться над семейными трудностями, проблемами взрослой жизни и воспитанием детей», — говорит сам комик. Это будет вечер, наполненный смехом и теплом, где каждый найдет что-то близкое для себя.

Когда и где?

Начало мероприятия — после сбора гостей, но не позже 22:00. Место проведения — Концерт холл Культура. Обратите внимание, что на территории комплекса действует пропускной режим.

Как попасть на концерт?

Для входа пройдите через турникет, отсканировав QR-код на Карте гостя.  Не забудьте сохранить карту на телефон!

Дополнительная информация

❗ Входной билет и место за столиком приобретаются отдельно. ❗ На входе действует фейсконтроль безопасности. Если вы приобрели место за столом, обязательно сделайте предзаказ, так как ожидается большое количество гостей, и время ожидания может составить от одного часа.

Не упустите возможность провести вечер в компании отличного юмора и новых знакомств!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 26 сентября
Kultura Волгоград, наб. 62-й Армии, 6, Волгоградский речной порт
20:00 от 1000 ₽

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