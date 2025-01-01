Стендап-концерт Хетага Колиева: честная комедия с южным характером

Приглашаем вас на уникальный стендап-концерт Хетага Колиева — экс-редактора и автора шоу «Stand Up» на ТНТ, а также креативного продюсера проекта «Стендап Андеграунд» на СТС. Хетаг известен своим искренним, принципиальным и глубоким юмором, за которым стоит сильная личность и мастерство жанра.

Что вас ждет?

«Меня зовут Хетаг Колиев, я муж, отец и стендап-комик. Приглашаю вас посмеяться над семейными трудностями, проблемами взрослой жизни и воспитанием детей», — говорит сам комик. Это будет вечер, наполненный смехом и теплом, где каждый найдет что-то близкое для себя.

Когда и где?

Начало мероприятия — после сбора гостей, но не позже 22:00. Место проведения — Концерт холл Культура. Обратите внимание, что на территории комплекса действует пропускной режим.

Как попасть на концерт?

Для входа пройдите через турникет, отсканировав QR-код на Карте гостя. Не забудьте сохранить карту на телефон!

Дополнительная информация

❗ Входной билет и место за столиком приобретаются отдельно. ❗ На входе действует фейсконтроль безопасности. Если вы приобрели место за столом, обязательно сделайте предзаказ, так как ожидается большое количество гостей, и время ожидания может составить от одного часа.

Не упустите возможность провести вечер в компании отличного юмора и новых знакомств!