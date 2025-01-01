Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Хетаг Колиев. Проверочный концерт
Билеты от 800₽
Киноафиша Хетаг Колиев. Проверочный концерт

Хетаг Колиев. Проверочный концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Стендап-концерт Хетага Колиева в Black Loft

Приглашаем вас на незабываемый стендап-концерт Хетага Колиева, резидента бара «Stand Up Патрики», экс-редактора и автора шоу «Stand Up» на ТНТ, а также креативного продюсера проекта «Стендап Андеграунд» на СТС. Хетаг — мастер честной комедии с южным характером, обладающий глубоким и искренним юмором.

О концерте

«Меня зовут Хетаг Колиев, я муж, отец и стендап-комик. Приглашаю вас на мой стендап-концерт, где мы посмеемся над семейными трудностями, проблемами взрослой жизни и воспитанием детей», — делится комик.

Место проведения

Событие состоится в Black Loft (by Bolshevik Loft) — стильном и модном пространстве, которое создаст атмосферу погружения под воду возле маяка. Здесь для гостей работает коктейль-бар и ресторан, предлагающий блюда европейской и русской кухни с авторской подачей.

Что нужно знать

Чтобы избежать задержек по заказам, рекомендуем приходить к сбору гостей, который начнется за час до начала программы. Это время идеально подходит для того, чтобы насладиться атмосферой мероприятия, пообщаться с друзьями и зарядиться позитивными эмоциями перед началом шоу.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 июля
КДК «Большевик» Москва, Ленинградский просп., 15
19:30 от 800 ₽

В ближайшие дни

Ульяна Милошенко
18+
Поп
Ульяна Милошенко
2 ноября в 18:00 Petter
от 4000 ₽
Александр Розенбаум
6+
Шансон
Александр Розенбаум
15 октября в 19:00 Театр Российской Армии
от 1800 ₽
Танцевальный клубный проект Tablao Flamenсo
18+
Фламенко
Танцевальный клубный проект Tablao Flamenсo
22 сентября в 20:30 Союз композиторов
от 1200 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше