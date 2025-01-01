Хетаг Колиев. Проверочный концерт

Стендап-концерт Хетага Колиева в Black Loft

Приглашаем вас на незабываемый стендап-концерт Хетага Колиева, резидента бара «Stand Up Патрики», экс-редактора и автора шоу «Stand Up» на ТНТ, а также креативного продюсера проекта «Стендап Андеграунд» на СТС. Хетаг — мастер честной комедии с южным характером, обладающий глубоким и искренним юмором.

О концерте

«Меня зовут Хетаг Колиев, я муж, отец и стендап-комик. Приглашаю вас на мой стендап-концерт, где мы посмеемся над семейными трудностями, проблемами взрослой жизни и воспитанием детей», — делится комик.

Место проведения

Событие состоится в Black Loft (by Bolshevik Loft) — стильном и модном пространстве, которое создаст атмосферу погружения под воду возле маяка. Здесь для гостей работает коктейль-бар и ресторан, предлагающий блюда европейской и русской кухни с авторской подачей.

Что нужно знать

Чтобы избежать задержек по заказам, рекомендуем приходить к сбору гостей, который начнется за час до начала программы. Это время идеально подходит для того, чтобы насладиться атмосферой мероприятия, пообщаться с друзьями и зарядиться позитивными эмоциями перед началом шоу.