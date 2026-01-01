Хетаг Колиев и Макс Ко

Стендап-концерт Хетаг Колиева и Макса Ко в Stand Up Store Moscow

Настоящее событие для любителей комедии - стендап-концерт Хетаг Колиева и Макса Ко. Этот дуэт пропитан остроумными шутками и актуальными темами, которые не оставят равнодушными ни одного зрителя.

Об исполнителях

Хетаг Колиев - яркий представитель современного стендапа, известный своим уникальным стилем и умением создавать атмосферу дружелюбия на сцене. Его шутки развлекают и заставляют задуматься.

Макс Ко - мастер наблюдений за повседневной жизнью, чьи выступления полны живых и relatable историй. Вместе они создают удивительную комбинацию, обещающую незабываемый вечер.

Что ожидать

На концерте вас ждут свежие шутки, обсуждение актуальных тем, а также много юмора, основанного на личных опытах артистов. Это идеальная возможность расслабиться и посмеяться от души.

Место проведения

Stand Up Store Moscow - это уютный и динамичный клуб, который стал популярным среди любителей стендапа. Здесь вы сможете насладиться не только качественным юмором, но и атмосферой поддержки и взаимодействия с артистами.

Не упустите возможность стать частью этого комедийного события! Заботьтесь о своих местах заранее и готовьтесь к вечернему зарядку позитивом.