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Хетаг Хугаев
Билеты от 2500₽
Киноафиша Хетаг Хугаев

Хетаг Хугаев

18+
Возраст 18+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Сольный концерт Хетага Хугаева в Stand Up Store Moscow

Приглашаем вас на сольный концерт известного комика Хетага Хугаева! Это уникальное событие состоится в уютном пространстве Stand Up Store Moscow и обещает стать настоящим праздником юмора.

Что вас ждет?

Хетаг Хугаев — один из самых ярких представителей современного стендапа. На протяжении полутора часов он будет радовать зрителей лучшими шутками, созданными на основе личного опыта и наблюдений. Его стиль сочетает в себе остроумие и искренность, что делает каждое выступление незабываемым.

Не упустите шанс стать частью этого яркого события и зарядиться положительной энергией на долгое время!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 июля
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
19:00 от 2500 ₽
12 августа
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
19:00 от 2500 ₽
26 августа
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
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