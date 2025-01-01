Меню
Хетаг Хугаев
Билеты от 1500₽
Киноафиша Хетаг Хугаев

Хетаг Хугаев

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Хетаг Хугаев: стендап концерт в Standup Café

Приглашаем вас на незабываемый вечер комедии с участием талантливого стендап-комика Хетага Хугаева. Этот вечер обещает быть полным искрометного юмора и остроумных наблюдений о жизни.

О комике

Хетаг Хугаев известен своим уникальным стилем и неподражаемым чувством юмора. Он сочетает в своих выступлениях личные истории с актуальными социальными темами, что делает его выступления не только забавными, но и глубокими.

О спектакле

Стендап-концерт пройдет в уютной атмосфере Standup Café, где публике будет предоставлена возможность насладиться живым выступлением в дружеской обстановке. Хетаг обладает безупречным даром находить смешное в привычных ситуациях, поэтому вы точно не уйдете равнодушными!

Интересные факты

  • Хетаг Хугаев – резидент известных стендап-проектов и участник международных фестивалей.
  • Его стиль сочетает элементы личного повествования и элементарных абсурдных наблюдений.
  • Выступления Хетага всегда наполнены энергией и неожиданными поворотами.

Не упустите возможность стать частью этого комедийного вечера. Билеты уже в продаже!

Купить билет на концерт Хетаг Хугаев

Октябрь
23 октября четверг
19:00
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 1500 ₽

