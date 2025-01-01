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Хетаг Хугаев
Киноафиша Хетаг Хугаев

Хетаг Хугаев

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Яркий комедийный талант: Хетаг Хугаев в Воронеже

Хетаг Хугаев — это имя, которое уже стало синонимом юмора и радости. Этот комедийный актер и сценарист способен подарить зрителям настоящую порцию позитива. Его уникальный стиль основан на игре слов, неожиданностях и комических ситуациях из повседневной жизни.

Что ждать от нового спектакля?

В своем новом спектакле Хугаев снова удивит зрителей искрометными шутками и остроумными диалогами. Каждый номер — это не просто шутка, а маленькая история, в которой легко узнать себя. Актер мастерски использует элементы импровизации, что делает каждое представление уникальным.

Уникальный стиль и обаяние

Хетаг Хугаев привлекает внимание не только юмором, но и харизмой. Его способность взаимодействовать с публикой создает атмосферу легкости и непринужденности. Зрители могут рассчитывать на множество неожиданных поворотов и запоминающихся моментов.

Приходите и насладитесь атмосферой веселья и хорошего настроения с Хетагом Хугаевым. Это будет вечер, который вы точно не забудете!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 3 октября
Центр культуры «Урал» Екатеринбург, Студенческая, 3
19:00 от 1000 ₽
Волгоград, 16 октября
Дом офицеров Волгоград, просп. имени В.И.Ленина, 31
19:00 от 600 ₽
Краснодар, 6 ноября
Краснодарский ДК железнодорожников Краснодар, Привокзальная пл., 2
19:00 от 1200 ₽
Новосибирск, 14 ноября
ДК «Прогресс» Новосибирск, Красный просп., 167
19:00 от 800 ₽
Красноярск, 15 ноября
Афонтовский Красноярск, Афонтовский пер., 7
19:00 от 800 ₽
Воронеж, 27 ноября
Воронежский ДК железнодорожников Воронеж, Никитинская, 1
19:00 от 800 ₽
Ростов-на-Дону, 28 ноября
Дом офицеров Ростов-на-Дону, Буденновский просп., 34
19:00 от 800 ₽

В ближайшие дни

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