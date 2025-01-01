Меню
Хетаг Хугаев. Стендап-концерт
Киноафиша Хетаг Хугаев. Стендап-концерт

Хетаг Хугаев. Стендап-концерт

18+
Возраст 18+

О концерте

Стендап-концерт Хетага Хугаева

Хетаг Хугаев – резидент StandUp Store Moscow, а также участник популярного шоу «Stand Up» на канале ТНТ, готов поделиться своим уникальным видением жизни и комедией на своем стендап-концерте.

О Хетага Хугаеве

Известный комик, Хетаг нашел свою аудиторию благодаря остроумным и актуальным шуткам, которые касаются повседневных реалий и культурных особенностей. Его контент на youtube-канале «Woodoomedia» собирает миллионы просмотров, делая его именем в мире российской комедии.

Что ожидать на концерте?

Зрителей ждет вечер, наполненный смехом, непредсказуемыми поворотами и искренними размышлениями о жизни. Хетаг имеет талант не только развлекать, но и заставить зрителей задуматься о многих аспектах коммуникаций и отношений в современном обществе.

Не упустите возможность!

Если вы еще не знакомы с творчеством Хетага Хугаева, этот стендап-концерт станет отличной возможностью увидеть комик в живую. Обязательно приходите, чтобы стать частью его неповторимого шоу и зарядиться позитивом на долгое время!

Январь
10 января суббота
19:00
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
от 3000 ₽
21:30
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
от 3000 ₽

