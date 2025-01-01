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Хетаг Хугаев. Stand Up
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Киноафиша Хетаг Хугаев. Stand Up

Хетаг Хугаев. Stand Up

18+
Возраст 18+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Новое шоу от Хетага Хугаева в Москве

Хетаг Хугаев – это яркий комедийный талант, который способен подарить зрителям море позитива и радости своим юмором. Его стиль основан на игре слов, неожиданных сюжетах и комических ситуациях из повседневной жизни.

О концерте

Концерт обещает стать настоящим событием для всех любителей комедии. Хугаев исследует различные аспекты человеческих взаимоотношений, используя свой уникальный подход к юмору. В зрительном зале никто не останется равнодушным к его остроумным наблюдениям и забавным интерпретациям.

Интересные факты

  • Хетаг Хугаев стал известен благодаря своим выступлениям на популярных комедийных шоу.
  • Его юмор часто основан на личных историях, что делает его особенно relatable для зрителей.
  • Спектакль будет включать элементы импровизации, что добавит интерактивности и неожиданности.

Не пропустите!

Если вы хотите зарядиться положительными эмоциями и хорошим настроением, приходите на концерт. Это отличная возможность провести вечер в компании друзей и насладиться качественным юмором.

 

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 августа
КДК «Большевик» Москва, Ленинградский просп., 15
18:00

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