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Хетаг Хугаев. Сольный концерт
Билеты от 1800₽
Киноафиша Хетаг Хугаев. Сольный концерт

Хетаг Хугаев. Сольный концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 1800₽

О концерте

Уникальный стендап в Coin Event Hall

Приглашаем вас на незабываемое стендап-шоу в самом сердце Москвы! Coin Event Hall, расположенный на Пятницкой улице рядом с метро Добрынинская, предлагает зрителям уникальную атмосферу и качественный звук. Это идеальное место для любителей стендапа, где выступают лучшие комики страны.

Хетаг Хугаев

Стендап-комик, который выделяется своим ярким стилем, искромётным чувством юмора и харизмой. Его выступления наполнены колоритом, наблюдениями из повседневной жизни и рассказами о личных переживаниях. Хетаг умеет создавать лёгкую и непринуждённую атмосферу, что делает его выступления запоминающимися. Он активно выступает на различных стендап-площадках, участвует в шоу и завоёвывает популярность своей искренностью и самобытным подходом к юмору.

Звезды стендапа на одной сцене

Здесь уже успели выступить такие известные комики, как Виктория Складчикова, Нурлан Сабуров, Гурам Амарян и Стас Старовойтов. Coin Event Hall стал стартовой площадкой для первых сольных концертов многих артистов, включая Ольгу Малащенко и Никиту Шевчука. Также здесь записывали свои выступления Слава Комисаренко, Идрак и Илья Соболев.

Комфорт и развлечения

Coin Event Hall предлагает зрителям быстрое обслуживание и богатый выбор напитков и блюд. Если вы хотите избежать задержек с заказами, рекомендуем приходить не позднее чем за 30 минут до начала концерта. На одном из недавних шоу зритель признался, что посетил Coin 8 раз за последний месяц — это говорит о многом!

Билеты и размещение

Обратите внимание, что стоимость билета на диване указана за весь диван целиком. Количество гостей не должно превышать указанное количество мест на диване. Забронируйте свои места заранее, чтобы насладиться вечерним стендапом в компании друзей в уютной обстановке.

Не упустите возможность провести вечер с юмором и отличным настроением в Coin Event Hall!

Купить билет на концерт Хетаг Хугаев. Сольный концерт

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Август
Сентябрь
15 августа суббота
19:30
Coin Event Hall Москва, Пятницкая, 71/5, стр. 2
от 1800 ₽
20 сентября воскресенье
20:40
Coin Event Hall Москва, Пятницкая, 71/5, стр. 2
от 2500 ₽

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