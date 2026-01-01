Хетаг Хугаев. Сольный концерт

Хетаг Хугаев и его уникальное шоу в «Большевик Лофт»

Приглашаем вас на захватывающее событие с участием Хетага Хугаева, финалиста популярного шоу «Comedy Баттл», а также участника проектов «Outside StandUp» и «Stand Up на ТНТ». Этот вечер станет отличной возможностью насладиться остроумными шутками и непринужденной атмосферой, созданной известным комиком.

Удобства и атмосфера

Мероприятие пройдет в «Большевик Лофт», где вас ждет разнообразное меню европейской и русской кухни с авторской подачей. Не забудьте про бесплатную парковку, которая значительно упростит ваш приезд.

Рекомендации по времени

Мы рекомендуем приходить за час до начала программы, чтобы избежать задержек с заказами на кухню. Это отличное время для того, чтобы насладиться атмосферой, пообщаться с друзьями и зарядиться позитивными эмоциями перед началом шоу.

Возрастные ограничения

Обратите внимание, что на мероприятие установлено возрастное ограничение 18+. На входе потребуется удостоверение личности.