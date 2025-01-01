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Хетаг Хугаев. Проверка материала
Билеты от 1000₽
Киноафиша Хетаг Хугаев. Проверка материала

Хетаг Хугаев. Проверка материала

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Хетаг Хугаев: комик, который доказал, что мечты сбываются

Хетаг Хугаев — комик, которому многие говорили: «Не пАлучится!» Но он не только услышал эти слова, но и превратил их в мотивацию. Его сольный концерт «Плохая идея» на YouTube уже собрал более 2 миллионов просмотров, что подтверждает его успех и популярность.

Успех в цифровом пространстве

Хетаг создал два канала, каждый из которых быстро набрал более 500 тысяч подписчиков. Это говорит о том, что его творчество находит отклик у широкой аудитории. Видео Хугаева привлекают зрителей не только юмором, но и оригинальным подходом к современным темам.

Что ждет зрителей на концерте?

На концерте «Плохая идея» зрители смогут увидеть Хетага в привычной для него манере — с искрометным юмором и самобытным стилем. Комик делится личными историями, которые вызывают смех и одновременно заставляют задуматься. Это шоу станет настоящим праздником для всех любителей качественного стендапа.

Не упустите возможность!

Не упустите шанс увидеть Хетага Хугаева в действии. Его концерты — это не просто выступления, а настоящие события, полные юмора и жизненных наблюдений. Подробности о предстоящих шоу можно найти на официальных страницах комика в социальных сетях.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 августа
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
22:00 от 1000 ₽

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