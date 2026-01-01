Хетаг Хугаев. Однажды в Китае
Билеты от 2500₽
Хетаг Хугаев. Однажды в Китае

Возраст 18+
О концерте

Хетаг Хугаев: энергия и остроумие на сцене

Совсем скоро на сцене выступит Хетаг — известный комик, который стал популярным благодаря своим участиям в шоу Stand Up на ТНТ, «Открытом микрофоне» и «Comedy Баттл». Этот артист сумел завоевать любовь зрителей благодаря своему уникальному стилю, в котором серьёзные темы гармонично переплетаются с лёгким и остроумным юмором.

Каждое выступление Хетага становится настоящим событием, которое не оставляет равнодушными зрителей. Он привносит в свои номера заряд энергии и позитив, заставляя задуматься и одновременно улыбнуться. Его мастерство в создании непринуждённой атмосферы делает его выступления незабываемыми.

Не упустите возможность увидеть Хетага на сцене и насладиться его уникальным взглядом на мир, который не оставит вас равнодушным. Билеты уже в продаже, спешите приобрести их, чтобы стать частью этого яркого театрального события!

Май
1 мая пятница
19:00
Театр народной музыки и песни «Золотое кольцо» Москва, Тимирязевская, 17
от 2500 ₽
В других городах
Апрель
8 апреля среда
19:00
ДК ГАЗ Нижний Новгород, Героя Советского Союза Смирнова, 12
от 1200 ₽
9 апреля четверг
18:00
КЦ «Сайдаш» Казань, Николая Ершова, 57а
от 1600 ₽
22 апреля среда
19:00
Концертный зал отеля «Санкт-Петербург» Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2, отель «Санкт-Петербург»
от 1200 ₽

