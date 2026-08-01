Хетаг Хугаев. Однажды в Америке-2

Новая программа: «Америка в лицах» от Хетага Хугаева

Театральная программа «Америка в лицах» представляет собой уникальный тревел-сторителлинг в фирменном стиле Хетага. Зрители смогут стать свидетелями увлекательных наблюдений, неожиданных встреч и абсурдных ситуаций, которые произошли в самых разных уголках США.

Каждое выступление — это цепочка событий, где каждый рассказ насыщен живыми персонажами и яркими моментами. Участники программы поделятся своими впечатлениями от жизни в таких городах, как Даллас, Атланта, Лас-Вегас и Нью-Йорк.

Что ожидать от программы?

Зрителей ждут интересные истории, которые сложно придумать специально. «Америка в лицах» — это не просто спектакль, а живая хроника, полная эмоций и неординарных событий. Вы увидите, как на первый взгляд простые ситуации могут обернуться настоящими приключениями.

Возьмите с собой хорошее настроение!

Программа вдохновляет зрителей искренностью и колоритом, присущим каждой истории. Приходите в театр, чтобы разделить радость и удивление вместе с артистами, и, возможно, вы тоже узнаете что-то новое о жизни в Америке.