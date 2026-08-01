Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крушение рейса» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Хетаг Хугаев. Однажды в Америке-2
Билеты от 3500₽
Киноафиша Хетаг Хугаев. Однажды в Америке-2

Хетаг Хугаев. Однажды в Америке-2

18+
Возраст 18+
Билеты от 3500₽

О концерте

Новая программа: «Америка в лицах» от Хетага Хугаева

Театральная программа «Америка в лицах» представляет собой уникальный тревел-сторителлинг в фирменном стиле Хетага. Зрители смогут стать свидетелями увлекательных наблюдений, неожиданных встреч и абсурдных ситуаций, которые произошли в самых разных уголках США.

Каждое выступление — это цепочка событий, где каждый рассказ насыщен живыми персонажами и яркими моментами. Участники программы поделятся своими впечатлениями от жизни в таких городах, как Даллас, Атланта, Лас-Вегас и Нью-Йорк.

Что ожидать от программы?

Зрителей ждут интересные истории, которые сложно придумать специально. «Америка в лицах» — это не просто спектакль, а живая хроника, полная эмоций и неординарных событий. Вы увидите, как на первый взгляд простые ситуации могут обернуться настоящими приключениями.

Возьмите с собой хорошее настроение!

Программа вдохновляет зрителей искренностью и колоритом, присущим каждой истории. Приходите в театр, чтобы разделить радость и удивление вместе с артистами, и, возможно, вы тоже узнаете что-то новое о жизни в Америке.

Купить билет на концерт Хетаг Хугаев. Однажды в Америке-2

Помощь с билетами
Август
29 августа суббота
19:00
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
от 3500 ₽
В других городах
Август
Сентябрь
Октябрь
23 августа воскресенье
20:00
Краснодарский ДК железнодорожников Краснодар, Привокзальная пл., 2
от 2000 ₽
28 августа пятница
19:00
Концертный зал отеля «Санкт-Петербург» Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2, отель «Санкт-Петербург»
от 2500 ₽
26 сентября суббота
19:00
Волгоградская филармония Волгоград, наб. 62-й Армии, 4
от 1500 ₽
9 октября пятница
19:00
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Linkin Park. Симфоническое шоу с голосом Честера Беннингтона
12+
Рок

Linkin Park. Симфоническое шоу с голосом Честера Беннингтона

26 марта в 19:00 Кремлевский дворец
от 1000 ₽
Plazma
18+
Поп

Plazma

23 августа в 19:00 Magnus Locus
Билеты
Что ответить?
18+
Юмор

Что ответить?

14 августа в 21:30 Standup Club на Трубной
от 500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше