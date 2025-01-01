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Heronwater
Киноафиша Heronwater

Heronwater

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Энергия музыки: Heronwater в Сочи!

23 августа в Сочи пройдет незабываемый концерт Heronwater — талантливого рэпера и саунд-продюсера, который уже завоевал сердца многих поклонников. Этот артист выделяется уникальным стилем, смешивая джерси-клаб с клубной электронной музыкой, хаусом и хип-хопом, приправленным дозой юмора.

Краткая биография

Творческий путь Heronwater начался в 2017 году. За короткое время он успел не только утвердить себя как сольный артист, но и стать частью известного лейбла Melon Music. Его коллаборации с такими звездами, как Bushido Zho, Mayot, OG Buda и Soda Luv, свидетельствуют о его высокой востребованности и таланте.

Что ожидать на концерте?

На предстоящем шоу Heronwater представит свои самые популярные хиты. Зрителей ждет яркое и динамичное выступление, полное энергии и эмоций. Приготовьтесь петь вместе с артистом и получать удовольствие от живого звучания!

Не пропустите!

Приходите 23 августа в Сочи и станьте частью этого музыкального события. Концерт Heronwater — это возможность насладиться качественной музыкой и атмосферой настоящего праздника. Увидимся на шоу!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 23 августа
Зеленый театр Сочи, Егорова, 1, парк «Ривьера»
18:00 от 1590 ₽

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