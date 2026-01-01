Хэллоуин в Хогвартсе
6+
О квесте

Квест-программа в музее Гарри Поттера в Новосибирске

Когда туман Хэллоуина окутывает замок Хогвартс, каждый уголок наполняется старыми легендами о тыквах и призраках. В этом волшебном времени мы рады представить уникальную программу для детей, которая обещает стать незабываемым событием!

Что ожидает участников?

Каждый юный волшебник сможет познать тайны магии и ощутить присутствие темных сил, но с помощью героев самой настоящей волшебной истории они смогут подружиться и поиграть с призраками. Программа включает в себя:

  • Мастер-класс по приготовлению тыквенного огненного зелья.
  • Танцевальные баттлы и жуткие викторины.
  • Посещение Запретного леса и встреча с Арагогом.
  • Приготовление тайных снадобий.

Спешите зарезервировать место!

Количество мест ограничено, поэтому не упустите шанс стать частью этой волшебной программы и погрузиться в атмосферу Хогвартса в самый мистический период года!

Купить билет на квест Хэллоуин в Хогвартсе

3 октября
4 октября
10:30
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Новосибирск, Орджоникидзе, 47
от 850 ₽
12:30
