Хэллоуин в Хогвартсе

Квест-программа в музее Гарри Поттера в Новосибирске

Когда туман Хэллоуина окутывает замок Хогвартс, каждый уголок наполняется старыми легендами о тыквах и призраках. В этом волшебном времени мы рады представить уникальную программу для детей, которая обещает стать незабываемым событием!

Что ожидает участников?

Каждый юный волшебник сможет познать тайны магии и ощутить присутствие темных сил, но с помощью героев самой настоящей волшебной истории они смогут подружиться и поиграть с призраками. Программа включает в себя:

Мастер-класс по приготовлению тыквенного огненного зелья.

Танцевальные баттлы и жуткие викторины.

Посещение Запретного леса и встреча с Арагогом.

Приготовление тайных снадобий.

Спешите зарезервировать место!

Количество мест ограничено, поэтому не упустите шанс стать частью этой волшебной программы и погрузиться в атмосферу Хогвартса в самый мистический период года!