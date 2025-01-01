Меню
Hello, Satchmo!

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Праздник джаза: Концерт «Hello, Satchmo!»

В 2021 году мир отметил 120-летие со дня рождения Луи Армстронга – самого известного и влиятельного артиста джаза всех времен. Благодаря своей улыбке и харизме он получил прозвище «Satchmo», которое стало символом этого музыкального жанра. Армстронг прославил джаз на международной арене, завоевав титул «Посла джаза». Его уникальное музыкальное наследие продолжает вдохновлять миллионы людей по всему миру.

Юбилей великого музыканта стал толчком для создания концертной программы «Hello, Satchmo!», которая охватывает все этапы его творчества – от «ревущих двадцатых» до завершения его карьеры. Эта программа позволит зрителям вновь окунуться в мир великолепной музыки, которую исполнял Луи Армстронг.

Исполнители

В программе примут участие талантливые музыканты московского джазового квинтета:

  • Иван Васильев – труба;
  • Марина Волкова – вокал;
  • Евгений Сивцов – рояль;
  • Сергей Васильев – контрабас;
  • Игорь Ямпольский – барабаны.

Ожидаемые моменты

Концерт «Hello, Satchmo!» – это не просто вечер музыки, это дань уважения легенде. Зрителей ждут интерпретации известных музыкальных шедевров Луи Армстронга, которые перенесут их в атмосферу джазовых клубов прошлого века. Не упустите шанс насладиться великолепием джаза и проникнуться духом времени, когда Сачмо завоевывал сердца публики!

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 5 сентября
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
19:00 от 2500 ₽ 22:00 от 2200 ₽

