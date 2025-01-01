Hello, Satchmo! 120 Лет Луи Армстронгу

120 лет со дня рождения именитого джазмэна

В 2021 году исполнилось 120 лет со дня рождения самого популярного и именитого артиста джаза всех времен — Луи Армстронга. За свою лучезарную и широкую улыбку Луи получил прозвище Satchmo, которое стало знаменитым среди любителей джаза.

Луи Армстронг: посол джаза

Армстронг был первым артистом, который по-настоящему прославил джаз на весь мир и заслуженно получил титул "Посла джаза". Благодаря этому миллионы людей полюбили не только самого Луи, но и его прекрасную музыку.

Музыкальное наследие и биография

Музыкальное наследие Луи Армстронга — огромно и разнообразно, а его биография — сюжет для целого романа. Приближающийся юбилей вдохновил группу московских джазменов на создание концертной программы "Hello, Satchmo!", посвященной всем периодам творчества великого артиста — от "ревущих двадцатых" и до последних дней его жизни.

Исполнители программы

Свои интерпретации музыкальных шедевров, которые в разные годы исполнял Сачмо, представит квартет под руководством трубача и шоумена Константина Гевондяна. В качестве специального гостя выступит певица Полина Касьянова.

Состав:

Константин Гевондян — труба, вокал

Евгений Сивцов — фортепиано

Сергей Васильев — контрабас

Павел Тимофеев — барабаны

Специальный гость: