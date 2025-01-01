Спектакль Heimat. Семейный альбом

«Родина»: графическое эссе на сцене

Немецко-американская художница и писательница Нора Круг провела исследования, посвященные судьбе своих предков в 1930-1940-е годы в нацистской Германии. На основе этого сложного исторического контекста она создала графический роман, который стал первым графическим эссе на русском языке. Произведение носит название «Родина» и становится связующей нитью между событиями прошлого и личной историей автора.

Через призму своих семейных переживаний Нора Круг исследует чувства вины и травмы, передающиеся из поколения в поколение. Она умело переплетает личные истории с национальными трагедиями, создавая мощный эмоциональный опыт для зрителей.

Создатели спектакля

Режиссером постановки выступила Екатерина Шихова, благодаря которой графическое эссе оживает на сцене. В главных ролях зрителей смогут увидеть Екатерину Карманову, Романа Михащука и Игоря Астапенко.

Команда художников

Художник-постановщик Катя Гофман и художник по свету Катерина Мельникова обеспечивают визуальный ряд спектакля, который подчеркивает важность каждой детали и создает необходимую атмосферу.

Не упустите возможность погрузиться в историю, полную глубоких размышлений и искренних эмоций. «Родина» — это спектакль, который оставит след в душе каждого зрителя.