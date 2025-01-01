Эксклюзивный концерт группы He Called Her Jen в Новосибирске!

Не упустите уникальную возможность посетить единственный концерт группы He Called Her Jen в Новосибирске в этом году! Это событие станет настоящим праздником для любителей авторского Indie-rock, retrowave и synthpop.

Что вас ждет на концерте?

В программе — лучшие хиты группы в живом исполнении. Ожидайте мощные гитарные рифы, ритмичные барабаны и экспрессивный вокал, который не оставит вас равнодушными. Концерт подарит атмосферу драйва и энергии, где каждый зритель сможет стать частью музыкального общения.

Уникальная атмосфера

Помимо музыки, вас ждет комфортная атмосфера угара и созидания. Группа известна своим умением общаться с публикой, создавая незабываемые моменты. Это не просто концерт, а настоящая встреча с музыкой, в которую вы точно влюбитесь!

Не пропустите!

Приходите и наслаждайтесь живым звучанием, которое запомнится надолго. Убедитесь, что вы находитесь среди тех, кто ценит качественную музыку и яркие эмоции!