Hauser
Киноафиша Hauser

Hauser

О концерте

Концертное шоу Hauser в Алматы

Внимание! В самом сердце Казахстана, в Алматы, пройдет грандиозное концертное шоу всемирно известного виолончелиста Hauser. Это выступление станет дебютом артиста в этом городе, и вы не должны его пропустить!

Знакомство с Hauser

Hauser прославился благодаря уникальному исполнению композиции Smooth Criminal, которое открыло его дерзкий музыкальный стиль для широкой аудитории. Именно с этого момента музыкант начал активно гастролировать по всему миру, продав свыше миллиона билетов на свои концерты.

Музыкальный диапазон Hauser поражает своим разнообразием. Он успешно соединяет классические произведения с современными хитами, исполняя музыку от Чайковского до Леди Гаги, от Шостаковича до Шакиры.

Достижения и сотрудничество

Hauser выступал перед такими важными людей, как Папа Римский Франциск, президенты США и члены британской королевской семьи. Его заслуги были отмечены на престижных международных конкурсах, и ему удалось завоевать верную аудиторию по всему миру.

Он сотрудничал с легендарными музыкантами, такими как Андреа Бочелли, Red Hot Chili Peppers, Джордж Майкл и Стивен Тайлер. Кроме того, в этом году они записали совместную композицию Stranger с известным казахстанским вокалистом Димашем Кудайбергеном в Будапеште.

Новый альбом Cinema

Новый альбом Cinema является масштабным музыкальным посвящением самым знаковым темам мирового кино. Это концертное шоу предоставит слушателям уникальную возможность насладиться культовыми саундтреками и бессмертной классикой в одном вечере.

Не упустите шанс стать частью этого удивительного музыкального события, которое обещает подарить незабываемые эмоции и оркестровый размах!

Купить билет на концерт Hauser

Апрель
28 апреля вторник
20:00
Almaty Arena г. Алматы, Алатауский район, микрорайон Нуркент, д. 7
от 32000 ₽

