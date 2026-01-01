Презентация нового альбома ХАСКИ в Москве

В TAU состоится концерт уникального исполнителя ХАСКИ. Зрителям будет представлена большая сольная программа, которая включает в себя песни из нового альбома «Партизан». Этот альбом уже успел завоевать внимание слушателей и критиков, а его название символизирует дух свободы и борьбы.

ХАСКИ известен своими глубокими текстами и непревзойденной харизмой на сцене. Каждый его концерт — это не просто выступление, а настоящая встреча с искренностью и правдой. Зрители могут ожидать не только знакомые хиты, но и свежие композиции, которые обязательно запомнятся.

Приходите в TAU, чтобы насладиться атмосферой живого выступления и поддержать талантливого артиста!