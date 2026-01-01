Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Хаски
Билеты от 8500₽
Киноафиша Хаски

Хаски

18+
Возраст 18+
Билеты от 8500₽

О концерте

Презентация нового альбома ХАСКИ в Москве

В TAU состоится концерт уникального исполнителя ХАСКИ. Зрителям будет представлена большая сольная программа, которая включает в себя песни из нового альбома «Партизан». Этот альбом уже успел завоевать внимание слушателей и критиков, а его название символизирует дух свободы и борьбы.

ХАСКИ известен своими глубокими текстами и непревзойденной харизмой на сцене. Каждый его концерт — это не просто выступление, а настоящая встреча с искренностью и правдой. Зрители могут ожидать не только знакомые хиты, но и свежие композиции, которые обязательно запомнятся.

Приходите в TAU, чтобы насладиться атмосферой живого выступления и поддержать талантливого артиста!

Купить билет на концерт Хаски

Помощь с билетами
Март
5 марта четверг
20:00
Пространство Tau Москва, Рязанский просп., 8а, стр. 10
от 8500 ₽
6 марта пятница
20:00
Пространство Tau Москва, Рязанский просп., 8а, стр. 10
от 9000 ₽

В ближайшие дни

Музыка в планетарии: Jazz & Stars
6+
Джаз
Музыка в планетарии: Jazz & Stars
5 апреля в 20:00 Планетарий
от 4500 ₽
Новый стендап
18+
Юмор
Новый стендап
15 марта в 17:00 Пробка
от 600 ₽
Music Loto
18+
Юмор Вечеринка
Music Loto
3 апреля в 18:00 Glavstandup Hall
от 1490 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше