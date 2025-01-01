Меню
Хаски
Билеты от 2400₽
Киноафиша Хаски

Хаски

18+
Возраст 18+
Билеты от 2400₽

О концерте/спектакле

Большой тур Хаски: Вернуться на сцену!

Главная звезда русского рэпа, Хаски, отправляется в масштабный тур по России после долгих трех лет отсутствия! Этот «главный пройдоха» отечественной музыкальной сцены готов представить свою новую сольную программу, которая собрала в себе как свежие композиции, так и полюбившиеся зрителям хиты.

Что ожидать от концертов?

Как всегда, Хаски удивит своих поклонников не только новыми треками, но и оригинальными аранжировками уже знакомых песен. Насыщенная программа обещает стать настоящим музыкальным праздником, где каждый зритель сможет почувствовать энергию и харизму исполнителя. Это отличная возможность услышать любимые хиты в обновлённом звучании, а также насладиться свежими работами, которые еще не успели завоевать популярность.

Не упустите шанс!

Если вы хотите стать частью этого незабываемого события, следите за анонсами на официальных страницах Хаски и независимо от того, станете ли вы обладателем билета на одно или несколько мероприятий, можно быть уверенным, что вечер будет полон эмоций и ярких впечатлений. Приготовьтесь к тому, чтобы кричать от восторга!

Расписание

7 декабря
МТС Live Холл Москва, ш. Энтузиастов, 5
19:30 от 2400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 14 декабря
Клуб «А2» Санкт-Петербург, просп. Медиков, 3
19:30 от 2300 ₽

Фотографии

Хаски Хаски

