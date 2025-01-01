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Хаски
Киноафиша Хаски

Хаски

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Возвращение рэпера Хаски: Большой тур по России

Главный пройдоха русского рэпа, Хаски, наконец-то отправляется в большой тур по России после трехлетнего перерыва. Это событие нельзя пропустить!

Сольная программа и хиты

В рамках своего тура Хаски представит новую сольную программу, которая сочетает свежие треки и полюбившиеся хиты. Подготовьтесь к тому, чтобы кричать, подпевать и наслаждаться незабываемой атмосферой!

Интересные факты о Хаски

Хаски, настоящее имя которого Дмитрий Кузнецов, стал известен благодаря своей уникальной манере исполнения и глубоким текстам. Его творчество затрагивает важные социальные темы и личные переживания, что делает его выступления особенно резонирующими с аудиторией.

Не упустите шанс!

Билеты на концерты Хаски уже в продаже, и спрос на них огромен. Позаботьтесь о своих местах заранее, чтобы не упустить возможность увидеть одного из самых ярких представителей русского рэпа вживую!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Красноярск, 16 сентября
Circus Красноярск, Высотная, 35а/1
19:30 от 2300 ₽
Омск, 25 сентября
Ангар Омск, Кемеровская, 1, корп. 3, РЦ «Драйв-клуб»
19:30 от 2000 ₽
Челябинск, 28 сентября
Галактика развлечений Челябинск, Комсомольский просп., 16
19:30 от 2300 ₽
Екатеринбург, 30 сентября
Свобода Екатеринбург, Черкасская, 12
19:30 от 2200 ₽
Пермь, 1 октября
Концерт-холл «Свобода» Пермь, Краснофлотская, 15
19:30 от 2000 ₽
Казань, 5 октября
Korston Club Hotel Казань, Николая Ершова, 1а, Korston Hotel
19:30 от 2900 ₽
Уфа, 8 октября
Тинькофф-холл Уфа, 50-летия Октября, 19
19:30 от 2000 ₽
Самара, 12 октября
Метелица-С Самара, Революционная, 146
19:30 от 2300 ₽
Волгоград, 15 октября
Kultura Волгоград, наб. 62-й Армии, 6, Волгоградский речной порт
19:30 от 2100 ₽

Фотографии

Хаски

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3 ноября в 20:00 Пространство «Эрмитаж»
от 2000 ₽
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9 августа в 16:00 Пространство Yushin Brothers
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26 ноября в 19:00 Гранд-холл Сибирь
от 1400 ₽
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