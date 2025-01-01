Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Хаски. Summer Sound х билайн
Билеты от 3000₽
Киноафиша Хаски. Summer Sound х билайн

Хаски. Summer Sound х билайн

16+
Возраст 16+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Хаски на Summer Sound x Билайн: Не пропустите!

1 и 2 августа в 19:30 Москва станет центром притяжения для поклонников рэп-культуры. На сцене Summer Sound x Билайн выступит главный пройдоха русского рэпа — Хаски. Его сольная программа обещает стать настоящим событием!

Уникальное шоу

Хаски известен своим неповторимым стилем и мрачной поэзией. На концерте зрителей ждёт не только качающий рэп, но и зрелищное шоу, которое перевернёт ваши представления о рэп-концертах. Подготовьтесь кричать изо всех сил!

Питер встречает Хаски

Не забудьте, что 8 августа в 19:30 Хаски также выступит в Санкт-Петербурге. Это отличная возможность увидеть любимого исполнителя в действии и насладиться его живым выступлением.

Интересные факты

  • Хаски — один из самых ярких представителей новой волны русского рэпа.
  • Его тексты часто затрагивают социальные темы, что делает его музыку актуальной и глубокой.
  • На концертах Хаски царит особая атмосфера — зрители активно участвуют в шоу, создавая уникальный опыт.

Не упустите шанс стать частью этого невероятного события! Приходите на Summer Sound x Билайн и насладитесь выступлением Хаски!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
1 августа
Дизайн завод Москва, Б.Новодмитровская, 36
19:30 от 3300 ₽
2 августа
Дизайн завод Москва, Б.Новодмитровская, 36
19:30 от 3000 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 8 августа
Двор Гостинки Санкт-Петербург, Невский просп., 35, Большой Гостиный Двор
19:30 от 2700 ₽

Фотографии

Хаски. Summer Sound х билайн Хаски. Summer Sound х билайн

В ближайшие дни

Ария. 40 лет. Юбилейное шоу 360°
12+
Рок
Ария. 40 лет. Юбилейное шоу 360°
6 декабря в 20:00 ВТБ Арена
от 2000 ₽
6+
Классическая музыка
Хор Московского Богоявленского Кафедрального собора в Елохове
2 ноября в 19:00 Концертный зал «Зарядье»
от 400 ₽
Золотой цыплёнок
30 августа в 16:00 Московский открытый театр кукол
от 1000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше