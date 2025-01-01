Хаски. Summer Sound х билайн

1 и 2 августа в 19:30 Москва станет центром притяжения для поклонников рэп-культуры. На сцене Summer Sound x Билайн выступит главный пройдоха русского рэпа — Хаски. Его сольная программа обещает стать настоящим событием!
Хаски известен своим неповторимым стилем и мрачной поэзией. На концерте зрителей ждёт не только качающий рэп, но и зрелищное шоу, которое перевернёт ваши представления о рэп-концертах. Подготовьтесь кричать изо всех сил!
Не забудьте, что 8 августа в 19:30 Хаски также выступит в Санкт-Петербурге. Это отличная возможность увидеть любимого исполнителя в действии и насладиться его живым выступлением.
Не упустите шанс стать частью этого невероятного события! Приходите на Summer Sound x Билайн и насладитесь выступлением Хаски!