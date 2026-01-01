Концерт «Harry Potter. Magic Music»: волшебная музыка из любимой киносаги

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — концерт «Harry Potter. Magic Music», где оживают мелодии из мира Гарри Поттера. В программе прозвучат знаменитые композиции из фильмов о мальчике-волшебнике.

Организатор

Концерт проводит команда Hogwarts music team, известная своими яркими музыкальными шоу и высоким уровнем исполнения.

Почему стоит посетить?

Это замечательная возможность окунуться в магический мир Гарри Поттера. Вы сможете насладиться живым исполнением известных произведений и встретить любимых персонажей.

Кому будет интересно?

Концерт привлечет внимание не только фанатов Гарри Поттера, но и любителей классической музыки. Это идеальный способ испытать незабываемые эмоции и вновь оказаться в мире детских грез.

Волшебная атмосфера

На один вечер взрослые маги, юные волшебники и те, кто мечтает о магии, смогут ощутить атмосферу знакомой сказки. Музыкальное сопровождение обеспечит талантливый оркестр, участники которого представлены различными факультетами школы волшебства. Если приглядеться, то можно заметить, какие мантии носят музыканты — от Слизерина до Гриффиндора.

Захватывающие моменты

Зрители увидят не только любимых героев, но и таких персонажей, как Хагрид, Лили Поттер и Драко Малфой. Приготовьтесь к захватывающему матчу по квиддичу, волшебным праздникам в Хогвартсе и даже схваткам с гигантскими шахматными фигурами!

О Hogwarts music team

Hogwarts music team объединяет ведущих музыкантов столицы и предлагает широкий репертуар — от классических шедевров до современных произведений. Коллектив активно занимается записью музыкального сопровождения к фильмам и видеоиграм.

Продолжительность мероприятия: 1 отделение без антракта.

Обратите внимание: в программе возможны изменения.