Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — концерт «Harry Potter. Magic Music», где оживают мелодии из мира Гарри Поттера. В программе прозвучат знаменитые композиции из фильмов о мальчике-волшебнике.
Концерт проводит команда Hogwarts music team, известная своими яркими музыкальными шоу и высоким уровнем исполнения.
Это замечательная возможность окунуться в магический мир Гарри Поттера. Вы сможете насладиться живым исполнением известных произведений и встретить любимых персонажей.
Концерт привлечет внимание не только фанатов Гарри Поттера, но и любителей классической музыки. Это идеальный способ испытать незабываемые эмоции и вновь оказаться в мире детских грез.
На один вечер взрослые маги, юные волшебники и те, кто мечтает о магии, смогут ощутить атмосферу знакомой сказки. Музыкальное сопровождение обеспечит талантливый оркестр, участники которого представлены различными факультетами школы волшебства. Если приглядеться, то можно заметить, какие мантии носят музыканты — от Слизерина до Гриффиндора.
Зрители увидят не только любимых героев, но и таких персонажей, как Хагрид, Лили Поттер и Драко Малфой. Приготовьтесь к захватывающему матчу по квиддичу, волшебным праздникам в Хогвартсе и даже схваткам с гигантскими шахматными фигурами!
Hogwarts music team объединяет ведущих музыкантов столицы и предлагает широкий репертуар — от классических шедевров до современных произведений. Коллектив активно занимается записью музыкального сопровождения к фильмам и видеоиграм.
Продолжительность мероприятия: 1 отделение без антракта.
Обратите внимание: в программе возможны изменения.