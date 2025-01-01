Меню
Harry Potter and wizards of Tynda Music
Продолжительность 90 минут

О концерте

Музыка из вселенной Гарри Поттера в Алматы

Музыкальный проект Tynda.music приглашает вас на уникальный концерт, посвящённый музыке из легендарной киновселенной «Гарри Поттер». Исполнение камерного оркестра Tynda.music создаст незабываемую атмосферу волшебства и приключений.

Звуки магии и чудеса

Волшебный мир, воплощённый на экранах, продолжает покорять сердца зрителей и вдохновлять миллионы людей по всему миру. Музыка из киновселенной стала символом сказочного мира, где маги и маглы, герои и злодеи, фантастические существа и яркие персонажи оживают под чарующие звуки оркестра.

В этот вечер зрителей ждёт незабываемое исполнение главных музыкальных тем, которые перенесут вас в мир магии и приключений. Звуки оркестра создадут удивительную атмосферу, позволяя каждой ноте рассказать свою историю.

О Tynda.music

Tynda.music — это команда профессиональных музыкантов, готовых удивлять оригинальными концертами в самых нестандартных местах. Их свобода выбора программ и смелость в творчестве объединяют музыкантов в стремлении создавать уникальные музыкальные события.

Важная информация

  • Возрастное ограничение: 5+. Для детей старше 5 лет необходим отдельный билет.
  • Организатор оставляет за собой право изменять программу.

Декабрь
28 декабря воскресенье
19:30
Дворец Республики г. Алматы, пр. Достык 56

