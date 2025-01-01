Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Хармсиада
Киноафиша Хармсиада

Спектакль Хармсиада

Постановка
Малый театр кукол МТК 16+
Режиссер Чакчи Фросноккерс
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Премьера спектакля «Хармсиада» в Малом театре кукол

В этом году в Малом театре кукол состоится долгожданная премьера спектакля «Хармсиада», посвященная юбилею великого русского писателя Даниила Хармса. Это уникальное событие привлечет внимание всех, кто ценит абсурдный и ироничный мир Хармса.

Для кого этот спектакль?

Спектакль рекомендован тем, кто верит в победную силу чуши, укрывается за абсурдными ситуациями и иногда ловит воображаемых мышей. «Хармсиада» — это праздник хармсовского абсурда, который ждут ценители необычного театра.

Что ожидать от постановки?

Рукописи, которые дошли до нас чудом, оживут на сцене так, как этого хотел сам Даниил Иванович. Зрителей ждет яркое и запоминающееся представление, наполненное оригинальными декорациями и необычными персонажами, характерными для стиля Хармса.

Не упустите шанс!

Приглашаем всех ценителей театра и литературы стать частью этого уникального спектакля. «Хармсиада» обещает подарить множество эмоций и погрузить зрителей в мир абсурда и творчества Даниила Хармса.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 28 августа
Малый театр кукол МТК Санкт-Петербург, Лиговский просп., 267, корп. 2
19:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 16 сентября
Малый театр кукол МТК Санкт-Петербург, Лиговский просп., 267, корп. 2
19:00 от 1500 ₽

В ближайшие дни

Хроника объявленной смерти
18+
Драма
Хроника объявленной смерти
16 августа в 19:00 Дом актера им. Станиславского
от 500 ₽
Петербург ХХ. Есенин. Хармс. Довлатов. Бродский
16+
Иммерсивный Сторителлинг
Петербург ХХ. Есенин. Хармс. Довлатов. Бродский
9 августа в 19:00 Пространство «Замок на Невском»
от 2500 ₽
Я была счастлива, счастлива, счастлива…
16+
Моноспектакль
Я была счастлива, счастлива, счастлива…
26 июля в 18:00 Artstandart
от 1500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше