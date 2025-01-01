Спектакль Хармсиада

В этом году в Малом театре кукол состоится долгожданная премьера спектакля «Хармсиада», посвященная юбилею великого русского писателя Даниила Хармса. Это уникальное событие привлечет внимание всех, кто ценит абсурдный и ироничный мир Хармса.
Спектакль рекомендован тем, кто верит в победную силу чуши, укрывается за абсурдными ситуациями и иногда ловит воображаемых мышей. «Хармсиада» — это праздник хармсовского абсурда, который ждут ценители необычного театра.
Рукописи, которые дошли до нас чудом, оживут на сцене так, как этого хотел сам Даниил Иванович. Зрителей ждет яркое и запоминающееся представление, наполненное оригинальными декорациями и необычными персонажами, характерными для стиля Хармса.
Приглашаем всех ценителей театра и литературы стать частью этого уникального спектакля. «Хармсиада» обещает подарить множество эмоций и погрузить зрителей в мир абсурда и творчества Даниила Хармса.