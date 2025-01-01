Спектакль Хармсиада

Премьера спектакля «Хармсиада» в Малом театре кукол

В этом году в Малом театре кукол состоится долгожданная премьера спектакля «Хармсиада», посвященная юбилею великого русского писателя Даниила Хармса. Это уникальное событие привлечет внимание всех, кто ценит абсурдный и ироничный мир Хармса.

Для кого этот спектакль?

Спектакль рекомендован тем, кто верит в победную силу чуши, укрывается за абсурдными ситуациями и иногда ловит воображаемых мышей. «Хармсиада» — это праздник хармсовского абсурда, который ждут ценители необычного театра.

Что ожидать от постановки?

Рукописи, которые дошли до нас чудом, оживут на сцене так, как этого хотел сам Даниил Иванович. Зрителей ждет яркое и запоминающееся представление, наполненное оригинальными декорациями и необычными персонажами, характерными для стиля Хармса.

Не упустите шанс!

Приглашаем всех ценителей театра и литературы стать частью этого уникального спектакля. «Хармсиада» обещает подарить множество эмоций и погрузить зрителей в мир абсурда и творчества Даниила Хармса.