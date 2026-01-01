Кукольный спектакль «Хармс»: абсурд как отражение жизни

Большие гастроли Красноярского театра кукол

Спектакль «Хармс» — это захватывающий взгляд на абсурдный мир воображения Даниила Хармса, известного своими необычными и провокационными произведениями. Здесь зрители становятся свидетелями симфонии, созданной жителями ленинградской улицы, которые отражают всеобъемлющую пошлость своей жизни.

На сцене происходят удивительные события: Пушкин и Гоголь, будучи пристыженными дворником, растворяются в воздухе, а также развертывается битва анекдотов о классиках русской литературы, которая оборачивается великой революцией. Зрителей ожидает спектакль, в котором классики на потеху публике демонстрируют фокус с исчезновением крейсера «Аврора».

Гении летают на гигантском огурце-дирижабле, производя арт-обстрел города, а действие перемещается из здания Театра Драматической Жестокости в кооперативный магазин с миловидной, но мертвой кассиршей. В центре сюжета — грандиозный побег Даниила, который преодолевает трудности на своем пути, перепрыгивая через детей, старух и дома, стремясь к космосу.

Спектакль для зрителей старше 18 лет

«Это спектакль о любви и верности. О жизни глазами знаменитого писателя», — подчеркивает Руслан Кудашов. Важно отметить, что в театре кукол это представление предназначено для зрителей старше 18 лет, ведь в Санкт-Петербурге существует множество театров, предлагающих взрослую программу.

В Большом театре кукол имеется около 20 названий для взрослой аудитории, и спектакли идут в будние дни. «Почему Даниил Хармс?» — задается вопросом Кудашов. «Хармс возник из тотального абсурда нашей жизни. Сегодня мы вновь можем ощутить влияние этого автора, ведь наша жизнь часто напоминает безумие. Хармс актуален именно сейчас».