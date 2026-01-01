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Хармс
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Спектакль Хармс

18+
Режиссер Руслан Кудашов
Продолжительность 50 минут
Возраст 18+

О спектакле

Кукольный спектакль «Хармс»: абсурд как отражение жизни

Большие гастроли Красноярского театра кукол

Спектакль «Хармс» — это захватывающий взгляд на абсурдный мир воображения Даниила Хармса, известного своими необычными и провокационными произведениями. Здесь зрители становятся свидетелями симфонии, созданной жителями ленинградской улицы, которые отражают всеобъемлющую пошлость своей жизни.

На сцене происходят удивительные события: Пушкин и Гоголь, будучи пристыженными дворником, растворяются в воздухе, а также развертывается битва анекдотов о классиках русской литературы, которая оборачивается великой революцией. Зрителей ожидает спектакль, в котором классики на потеху публике демонстрируют фокус с исчезновением крейсера «Аврора».

Гении летают на гигантском огурце-дирижабле, производя арт-обстрел города, а действие перемещается из здания Театра Драматической Жестокости в кооперативный магазин с миловидной, но мертвой кассиршей. В центре сюжета — грандиозный побег Даниила, который преодолевает трудности на своем пути, перепрыгивая через детей, старух и дома, стремясь к космосу.

Спектакль для зрителей старше 18 лет

«Это спектакль о любви и верности. О жизни глазами знаменитого писателя», — подчеркивает Руслан Кудашов. Важно отметить, что в театре кукол это представление предназначено для зрителей старше 18 лет, ведь в Санкт-Петербурге существует множество театров, предлагающих взрослую программу.

В Большом театре кукол имеется около 20 названий для взрослой аудитории, и спектакли идут в будние дни. «Почему Даниил Хармс?» — задается вопросом Кудашов. «Хармс возник из тотального абсурда нашей жизни. Сегодня мы вновь можем ощутить влияние этого автора, ведь наша жизнь часто напоминает безумие. Хармс актуален именно сейчас».

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В других городах
Сентябрь
27 сентября воскресенье
16:30
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 600 ₽
19:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8

Фотографии

Хармс Хармс Хармс

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