Хармс
Киноафиша Хармс

Спектакль Хармс

Постановка
Театр кукол им. Вольховского 12+
Режиссер Екатерина Ложкина-Белевич
Продолжительность 55 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Герои Даниила Хармса на сцене Кукольного театра им. Вольховского

Приглашаем вас познакомиться с настоящим чудотворцем! На нашей сцене воссоздано уникальное пространство, напоминающее «хармсовскую» квартиру, дом и двор. Здесь вы сможете погрузиться в атмосферу, где обыденность встречается с фантастикой.

Абсурд и фантазия

Спектакль представляет собой тонко составленный набор абсурдных, смешных и пугающих случаев, которые позволяют выйти за пределы привычного восприятия. Творчество Даниила Хармса отличается тем, что бытовое легко сочетается с фантастическим и используется не по прямому назначению.

Театр объектов

В этом спектакле великий чудотворец сам разыгрывает своеобразный театр объектов. Зрители столкнутся с предметами, которые одновременно узнаваемы и незнакомы. Это создает уникальную атмосферу, где каждый может найти что-то свое.

Не упустите возможность!

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного театрального опыта. Погружение в мир Хармса обещает быть незабываемым, а каждый зритель выйдет из зала с новыми впечатлениями и размышлениями.

