Абсурд в одном действии: театральный перформанс по мотивам Даниила Хармса

Мало кто знает о Данииле Хармсе, мечтавшем о собственном театре и практикующем метод театрального перформанса вместе с коллегами из ОБЭРИУ. Его наследие приобрело новую жизнь в спектакле, режиссером которого является Ольга Арзамасцева. Пьесы и драматические сценки Хармса объединены в рамках одного общего действия — всё происходит в театре.

Театральная жизнь: закулисье и абсурд

В этой постановке зрители становятся свидетелями нарочито утрированной актёрской жизни. Закулисные обсуждения сплетен, подготовка к спектаклю и репетиции — всё это раскрывает комическую сущность театрального мира. Актёры существуют в небытовом контексте, используя элементы театральной клоунады и пластического театра.

Абсурдные персонажи и их взаимоотношения

На сцене мы увидим растягивающиеся на метр руки, отдельно живущие части лица: глаза и уши, а также глубоководных рыб, говорящих саблю и мышеловку. Абсурдные ситуации, в которых оказываются герои, легко узнаваемы и комичны. Их взаимоотношения напоминают детские соревнования: кто выше, лучше, быстрее.

Зритель как участник

В Хармс-театре важен каждый элемент действия, который движет конфликт. Примитивные приёмы и форма делают спектакль одновременно клоунским и перформативным. Четвёртая стена отсутствует — зритель становится полноправным участником спектакля.

Герои театра и их философия

Герои спектакля — актёры театра, провокаторы, манипуляторы, нарциссы и философы. Они любимцы публики, готовые на всё ради её внимания. Мы наблюдаем за их гранями через увеличительное стекло и узнаём себя в этих абсурдных ситуациях.

Не стоит огорчаться, ведь мы смеёмся над собой и абсурдностью бытия. Этот смех очищает нас, позволяя взглянуть на мир с новой точки зрения.