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Хармс идёт по Ленинграду
Киноафиша Хармс идёт по Ленинграду

Спектакль Хармс идёт по Ленинграду

16+
Продолжительность 90 минут
Возраст 16+

О спектакле

Камерный спектакль «Хармс идет по Ленинграду»

В КДЦ «Московский» состоится спектакль, основанный на текстах Даниила Хармса. Это камерное представление наполнено сочетанием юмора и страха, тишины и хаоса, а также реалистичного и абсурдного восприятия Ленинграда 1930-х годов.

Главный герой беседует с Александром Пушкиным, знакомится с Милой Дамочкой в пригородном поезде и становится свидетелем абсурдных разговоров о жизни. Он носит за собой нелепую летающую смерть, что добавляет драмы и глубины его приключениям.

Спектакль затрагивает важную тему — человека, пытающегося сохранить свою личность в мире, где привычные логические конструкции перестали работать.

«Будет смешно и страшно. И страшно смешно. Но непонятно — не будет», — отмечает режиссёр спектакля.

Продолжительность спектакля составляет 90 минут. Спектакль идеально подойдёт любителям абсурдного театра и метафор.

Исполнители
Веселов М.Ф

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В других городах
Август
Сентябрь
22 августа суббота
19:00
КДЦ «Московский» Санкт-Петербург, Московский просп., 152
13 сентября воскресенье
19:00
КДЦ «Московский» Санкт-Петербург, Московский просп., 152
от 1000 ₽
20 сентября воскресенье
19:00
КДЦ «Московский» Санкт-Петербург, Московский просп., 152

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