Спектакль Хармс идёт по Ленинграду

Камерный спектакль «Хармс идет по Ленинграду»

В КДЦ «Московский» состоится спектакль, основанный на текстах Даниила Хармса. Это камерное представление наполнено сочетанием юмора и страха, тишины и хаоса, а также реалистичного и абсурдного восприятия Ленинграда 1930-х годов.

Главный герой беседует с Александром Пушкиным, знакомится с Милой Дамочкой в пригородном поезде и становится свидетелем абсурдных разговоров о жизни. Он носит за собой нелепую летающую смерть, что добавляет драмы и глубины его приключениям.

Спектакль затрагивает важную тему — человека, пытающегося сохранить свою личность в мире, где привычные логические конструкции перестали работать.

«Будет смешно и страшно. И страшно смешно. Но непонятно — не будет», — отмечает режиссёр спектакля.

Продолжительность спектакля составляет 90 минут. Спектакль идеально подойдёт любителям абсурдного театра и метафор.