Спектакль Хармс: Авиация превращений

Хармс: Авиация превращений
Билеты от 800₽
Театральный центр «Вишневый сад» 16+
Продолжительность 120 минут
Возраст 16+
Билеты от 800₽

Театральный вечер с Даниилом Хармсом

В театральном центре «Вишневый сад» под руководством Александра Вилькина можно увидеть уникальный спектакль, основанный на текстах Даниила Хармса. Эта постановка, названная «Старуха», является глубоким исследованием жизни и творчества одного из самых загадочных писателей XX века.

Абсурд и ирония

Хармс известен своими ироничными и абсурдными произведениями, которые ставят под сомнение привычные представления о реальности. В спектакле используются метафоры и символы, создающие парадоксальный мир, характерный для его творчества. Зрители смогут увидеть, как яркие образы и ситуации переплетаются, заставляя задуматься о смысле жизни и роли искусства.

Для ценителей абсурдного театра

Этот спектакль станет особенно интересен тем, кто увлекается литературой абсурда. Он предлагает не просто развлечение, а интригующее путешествие по внутреннему миру автора, полный неожиданных поворотов и философских размышлений.

Не упустите возможность посетить этот захватывающий спектакль и открыть для себя новые грани творчества Даниила Хармса!

Декабрь
30 декабря вторник
17:00
Театральный центр «Вишневый сад» Москва, М.Сухаревская пл., 10/31
от 800 ₽

