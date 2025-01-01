Меню
Harlem Nocturne
Киноафиша Harlem Nocturne

Harlem Nocturne

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Погружение в музыкальный мир: концерт «Harlem Nocturne»

Приглашаем зрителей на вечер, наполненный живой музыкой и захватывающей атмосферой! В этом выступлении примут участие два талантливых музыканта — Егор Демин (саксофон) и Денис Сон (фортепиано), которые подарят зрителям уникальную интерпретацию известных и любимых мелодий.

О музыкантах

Егор Демин — virtuoz на саксофоне, известный своей способностью передавать эмоции через каждую ноту. Он принимал участие в различных музыкальных проектах и гастролировал как в России, так и за рубежом.

Денис Сон — выдающийся пианист и композитор, чье мастерство влечет публику за собой. Вместе они создают магию, объединяя классические и современные музыкальные стили.

Что ожидать

Концерт «Harlem Nocturne» — это не просто выступление, это путешествие в мир джаза. Зрители смогут насладиться не только музыкальными номерами, но и атмосферной подачей, которая перенесет их в эпоху расцвета джазовой культуры.

Эта программа обещает оставить яркие впечатления и подарить зрителям возможность насладиться качественной музыкой в исполнении настоящих мастеров. Не упустите шанс погрузиться в чарующий мир джаза!

Купить билет на концерт Harlem Nocturne

В других городах
Сентябрь
25 сентября четверг
20:30
Cult Пермь, Сибирская, 8
от 600 ₽

