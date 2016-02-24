Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Харизматика
Билеты от 1300₽
Киноафиша Харизматика

Харизматика

16+
Возраст 16+
Билеты от 1300₽

О концерте

Первый концерт группы «Харизматика»

Приготовьтесь к непередаваемым эмоциям! Группа «Харизматика» проведет свой первый большой концерт, который станет настоящим музыкальным событием для всех ценителей разнообразных жанров.

Музыкальный коктейль из эмоций

Не имеет значения, какой стиль музыки вам ближе — «Харизматика» объединит все их элементы в одном концерте. В их музыке переплетаются фанка, хип-хопа, джаза, городского романса и рока. Один известный музыкант как-то описал их стиль как цыганский фанк-шансон. Но решать, насколько это верно, вам — зрителям.

Буря эмоций и впечатлений

С первых нот «Харизматика» настраивает слушателей на волну творчества. Музыка группы — это пульс, который мгновенно проникает в души, увлекая в водоворот ярких чувств. Каждый участник группы обладает уникальным талантом, что делает их выступление запоминающимся.

Запомните это событие

Не упустите возможность побывать на этом концерте, который познакомит вас с оригинальным звучанием и положит начало новой главе в музыкальной жизни вашего города. Приготовьтесь к незабываемому вечеру, полному радости и свободы!

Купить билет на концерт Харизматика

Помощь с билетами
Февраль
24 февраля вторник
20:00
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
от 1300 ₽

В ближайшие дни

Вечера комедии
18+
Юмор
Вечера комедии
30 декабря в 21:30 Standup Club на Трубной
от 800 ₽
6+
Классическая музыка
И.С. Бах – отражение в русской музыке. Алексей Шмитов, орган
15 марта в 13:00 Концертный зал «Зарядье»
от 500 ₽
Марко Даль Карло. Любимые итальянские хиты
6+
Эстрада
Марко Даль Карло. Любимые итальянские хиты
30 декабря в 19:00 Градский-холл
от 3500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше