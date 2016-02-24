Приготовьтесь к непередаваемым эмоциям! Группа «Харизматика» проведет свой первый большой концерт, который станет настоящим музыкальным событием для всех ценителей разнообразных жанров.
Не имеет значения, какой стиль музыки вам ближе — «Харизматика» объединит все их элементы в одном концерте. В их музыке переплетаются фанка, хип-хопа, джаза, городского романса и рока. Один известный музыкант как-то описал их стиль как цыганский фанк-шансон. Но решать, насколько это верно, вам — зрителям.
С первых нот «Харизматика» настраивает слушателей на волну творчества. Музыка группы — это пульс, который мгновенно проникает в души, увлекая в водоворот ярких чувств. Каждый участник группы обладает уникальным талантом, что делает их выступление запоминающимся.
Не упустите возможность побывать на этом концерте, который познакомит вас с оригинальным звучанием и положит начало новой главе в музыкальной жизни вашего города. Приготовьтесь к незабываемому вечеру, полному радости и свободы!