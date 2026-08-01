Последний уикенд лета завершится мощным событием для любителей хардкор-культуры. Команда Northern Sound 29 августа приглашает всех поклонников на фестиваль «Hardcore All Stars», который пройдет в Урбан Дворе. На двух танцполах под открытым небом соберутся лучшие представители отечественной хард-сцены.
На главном танцполе вас ожидают:
Ведущим вечера станет MC B-Kicker.
На территории TEMPER TRIBE ZONE выступят:
Не упустите шанс провести последний уикенд лета на музыкальном празднике, исполненном энергии хардкора!