Фестиваль Hardcore All Stars в Урбан Дворе

Последний уикенд лета завершится мощным событием для любителей хардкор-культуры. Команда Northern Sound 29 августа приглашает всех поклонников на фестиваль «Hardcore All Stars», который пройдет в Урбан Дворе. На двух танцполах под открытым небом соберутся лучшие представители отечественной хард-сцены.

Основные исполнители

На главном танцполе вас ожидают:

Виктор Строгонов

Bloodfire

Guyver x Revolxist

Hardfreak

S.I.D.R.

Ultarior

Ведущим вечера станет MC B-Kicker.

Темпераментная зона Temper Tribe

На территории TEMPER TRIBE ZONE выступят:

Rancor Spike

Kibo

Usamov

MJMX & Edge

A-Bomb

Lethal Beat

Crispy Noise

Одолжи Юность

Psychoweapon

Не упустите шанс провести последний уикенд лета на музыкальном празднике, исполненном энергии хардкора!