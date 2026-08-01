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Hardcore All Stars
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Киноафиша Hardcore All Stars

Hardcore All Stars

16+
Возраст 16+
Билеты от 0₽

О концерте

Фестиваль Hardcore All Stars в Урбан Дворе

Последний уикенд лета завершится мощным событием для любителей хардкор-культуры. Команда Northern Sound 29 августа приглашает всех поклонников на фестиваль «Hardcore All Stars», который пройдет в Урбан Дворе. На двух танцполах под открытым небом соберутся лучшие представители отечественной хард-сцены.

Основные исполнители

На главном танцполе вас ожидают:

  • Виктор Строгонов
  • Bloodfire
  • Guyver x Revolxist
  • Hardfreak
  • S.I.D.R.
  • Ultarior

Ведущим вечера станет MC B-Kicker.

Темпераментная зона Temper Tribe

На территории TEMPER TRIBE ZONE выступят:

  • Rancor Spike
  • Kibo
  • Usamov
  • MJMX & Edge
  • A-Bomb
  • Lethal Beat
  • Crispy Noise
  • Одолжи Юность
  • Psychoweapon

Не упустите шанс провести последний уикенд лета на музыкальном празднике, исполненном энергии хардкора!

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Август
29 августа суббота
16:00
Двор клуба «Урбан» Москва, Б.Новодмитровская, 36, стр. 24, дизайн-завод «Флакон»

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