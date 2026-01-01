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Хардааччы Бэргэн
Киноафиша Хардааччы Бэргэн

Спектакль Хардааччы Бэргэн

12+
Режиссер Андрей Борисов
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 12+

О спектакле

Магия Олонхо на театральной сцене

Действие начинается в давние времена, когда земля была еще маленькой, размером с беличью пятку, и постепенно начала расти и расцветать. Появились леса с быстрыми зверями, ручьи с тающими льдами, восходящее и заходящее солнце, боком лежащая луна, деревья с узорами и великие долины... Волшебство эпоса Олонхо Андрея Титарова «Хардааччы Бэргэн» начинается традиционно, как и все Олонхо на свете. Но есть одна особенность, которая делает этот спектакль уникальным и отличительным от других.

Тема спасения рода
Если в большинстве Олонхо битва идет за спасение девственно чистой природы, то здесь герой сражается за свою семью и род. Это не просто борьба за сохранение красоты, а личная миссия, включающая защиту близких и родных, что придает произведению более глубокое, семейное значение.

Стиль и музыкальное сопровождение
Спектакль поставлен в уникальном стиле «этно-рок Олонхо». Музыка, сочетающая архаичные традиционные инструменты с бас-гитарами, создает неповторимый синтез древнего и современного времени. Это необыкновенное сочетание звучания добавляет глубину и мощь происходящему на сцене, погружая зрителя в атмосферу и мифологию эпоса.

Главный герой
Главный герой, рок-музыкант, ищет вдохновение в мире эпоса. В его поисках он погружается в безбрежное море образов и слов, которые станут основой для его творческого подъема. Мифологический мир эпоса служит не только для развития персонажа, но и как метафора для понимания глубинных процессов жизни.

Магическая субстанция «урун илгэ»
Одним из центральных образов спектакля является магическая субстанция — «урун илгэ». Это маленькая толика человеческого счастья, за которой охотятся темные силы. Этот элемент подчеркивает важность и хрупкость человеческого счастья, которое противостоит злу и негативным силам.

Злодеи и харизматичная Алып Сэгэйээн
Харизматичная компания злодеев, возглавляемая удаганкой Алып Сэгэйээн, пытается прикоснуться к простому человеческому чувству — тому, на что не способны сверхъестественные существа. Это одна из отличительных черт именно этого Олонхо, где основные конфликты происходят не только в борьбе за силы природы, но и за простое человеческое счастье.

Миссия и предназначение
Герои спектакля — Хардааччы Бэргэн и Туналыкаан Куо — обретут друг друга и согласятся с миссией-предназначением своих детей, которые являются стражами Верхнего мира и заботятся о поддержании миропорядка в Срединном мире. Это символизирует вечный цикл жизни, в котором роль старшего поколения — передать знания и ответственность младшему, поддерживая гармонию в мире.
«Хардааччы Бэргэн» — это не только театральное представление, но и культурный мост между прошлым и настоящим. Через эпос, музыку и мифологические образы зритель погружается в мир, где не только магия и чудеса, но и человеческая природа становятся главными героями.

Внимание: Спектакль идет на якутском языке с переводом.

Фотографии

Хардааччы Бэргэн Хардааччы Бэргэн Хардааччы Бэргэн Хардааччы Бэргэн Хардааччы Бэргэн
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