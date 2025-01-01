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Hard Stand Up
Билеты от 300₽
Киноафиша Hard Stand Up

Hard Stand Up

18+
Возраст 18+
Билеты от 300₽

О концерте/спектакле

Хеклер Шоу — уникальное юмористическое мероприятие

Хеклер — главный страх любого комика, но в Хеклер Шоу зрителям разрешено выкрикивать, перебивать и задавать вопросы прямо во время выступления. У комика будет всего 4 минуты на сцене, чтобы рассказать свой материал, несмотря на хаос и реакцию зала. Это событие предназначено для тех, кто не может удержать своё мнение при себе и готов активно взаимодействовать с комиками. Если друзья называют вас «затычкой в бочке», то это шоу для вас!

Смешной конкурс и зрительское голосование
Самый смешной комик, который сможет устоять перед напором зала, получит денежный приз по итогам зрительского голосования. Это делает шоу не только увлекательным, но и захватывающим, ведь зрители становятся настоящими судьями.

Размещение и стоимость билетов
Входные билеты не привязаны к конкретному столику или месту. Команда клуба Stand Up Brothers разместит вас в порядке очереди, а если вы пришли с компанией, вас посадят за один стол. Стоимость еды и напитков оплачивается отдельно и не входит в стоимость билета, что позволяет каждому выбрать на свой вкус, что заказать во время шоу.

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 августа
Standup Brothers Москва, Садовая-Черногрязская, 22, стр. 1
23:00 от 300 ₽

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9 августа в 20:00 Daddy Pub
от 600 ₽
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14 сентября в 19:00 Дом музыки
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